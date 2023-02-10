Спеції відіграють тут одну з найважливіших ролей, особливо люди люблять аромат кориці та ванілі, тому вони найчастіше використовують саме ці спеції в приготуванні десертів.

Навіть, якщо найпростішу пісну коврижку або язички з листкового тіста посипати цукром, змішаним з якимись спеціями, то вони смакуватимуть набагато краще.

Шеф Євген Клопотенко пропонує запастися такою ароматною посипкою як цукрова пудра з ваніллю.

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Цукрова пудра з ваніллю

Інгредієнти

100 г цукру

1 стручок ванілі без зерен

Приготування

Відміряйте 100 г цукру і візьміть один стручок ванілі. Зі стручка видаліть насінинки. Їх можна використати іншим разом для приготування якогось десерту. Цукор висипте у чашу кухонного комбайну та перемеліть у пудру. Для цього можна скористатися і кавомолкою. Пересипте пудру у невелику скляну баночку, яка герметично закривається. Стручок ванілі розріжте на кілька частин і закопайте їх у цукрову пудру. Закрийте баночку і залиште на кілька днів, після цього ванільну цукрову пудру вже можна використовувати. Зберігати її я рекомендую в темному місці.

Джерело: Євген Клопотенко