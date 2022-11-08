В мультиварці можна зробити багато чого смачного. Ця помічниця має безліч функцій, які допоможуть приготувати відварні, запечені чи смажені страви.

А цвітна капуста в мультиварці – це не лише швидко, а й дуже смачно. Капусту можна просто зварити або приготувати суп, запіканку, пюре чи салат. Головне – знати смачний рецепт.

Як оригінально приготувати цвітну капусту в мультиварці – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Запіканка з цвітною капустою в мультиварці

Вам знадобиться:

цвітна капуста – 600-700 гр;

твердий сир – 50 гр;

цибулина – 1 шт;

невелика морква – 1 шт;

яйце – 1 шт;

молоко – 150 мл;

сметана – 20 гр;

сіль та спеції – за смаком.

Приготування:

Спочатку підготуйте усі інгредієнти: почистіть овочі, наріжте цвітну капусту на суцвіття, натріть твердий сир. Суцвіття капусти занурте у холодну підсолену воду на 30-40 хв. Після, промийте під проточною водою. Капусту перекладіть в мультиварку, додайте мілко нарізану цибулю та моркву. В окремій посудині зробіть заливку: зʼєднайте яйце, молоко, сметану та сіль. Усе ретельно перемішайте та додайте твердий сир. Залийте готовим соусом овочі в мультиварці та закрийте кришкою. Встановіть режим Випічка на 35 хв.

По закінченню часу, обережно дістаньте запіканку, посипте її твердим сиром та насолоджуйтесь смачною та корисною стравою.

Класичний рецепт цвітної капусти

Цвітна капуста на пару стане відмінним доповненням до основної страви.

Інгредієнти:

капуста – 600 гр;

сіль та спеції – за смаком.

Приготування:

Помийте капусту та наріжте на суцвіття середнього розміру. В чашу мультиварки налийте води, встановіть підставку для варіння на пару. На підставку укладіть суцвіття капусти. Посоліть та додайте улюблені спеції. Закрийте чашу кришкою, встановіть програму На пару або Пар на 25 хв.

Ніжна та корисна цвітна капуста готова! Смачного!