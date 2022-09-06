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Їжа

Дальгона-кава: як приготувати кавовий напій з TikTok

6 Вересня 2022, 18:31
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Дальгона-кава: як приготувати кавовий напій з TikTok
Джерело: Depositphotos

Дальгона-кава – це корейський кавовий напій, який сколихнув TikTok. Молодь активно знімає відео-рецепти приготування кави з густою та апетитною піною.

На вигляд корейський напій нагадує перевернуте лате – коли молоко знизу, а кава згори. Справа в дому, що пінка у дальгона-каві має коричневий колір.

Як приготувати знамениту каву з TikTok – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт дальгона-кави з TikTok

Інгредієнти: 

  • розчинна кава – 2 ст. л;
  • молоко – 400 мл;
  • цукор – 2 ст. л;
  • окріп – 2 ст. л.

Фото: Depositphotos

Приготування:

  1. У посудині з’єднайте розчинну каву, цукор та окріп.
  2. Ручним міксером (або спеціальною лопаткою, але це займе багато часу) збивайте суміш до тих пір, поки вона не стане коричнева та пухка.
  3. У каструлі підігрійте молоко, але не кип’ятіть.
  4. Перелийте тепле молоко у склянку, а на верх викладіть збиту кавову піну.
  5. Напій можна прикрасити шматочками шоколаду, цукровою пудрою чи іншою посипкою.

Насолоджуйтесь ніжним кавовим напоєм. Смачного!

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Теги
TikTok Кава Кулінарні рецепти Рецепт
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