Дальгона-кава – це корейський кавовий напій, який сколихнув TikTok. Молодь активно знімає відео-рецепти приготування кави з густою та апетитною піною.
На вигляд корейський напій нагадує перевернуте лате – коли молоко знизу, а кава згори. Справа в дому, що пінка у дальгона-каві має коричневий колір.
Як приготувати знамениту каву з TikTok – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
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Рецепт дальгона-кави з TikTok
Інгредієнти:
- розчинна кава – 2 ст. л;
- молоко – 400 мл;
- цукор – 2 ст. л;
- окріп – 2 ст. л.
Приготування:
- У посудині з’єднайте розчинну каву, цукор та окріп.
- Ручним міксером (або спеціальною лопаткою, але це займе багато часу) збивайте суміш до тих пір, поки вона не стане коричнева та пухка.
- У каструлі підігрійте молоко, але не кип’ятіть.
- Перелийте тепле молоко у склянку, а на верх викладіть збиту кавову піну.
- Напій можна прикрасити шматочками шоколаду, цукровою пудрою чи іншою посипкою.
Насолоджуйтесь ніжним кавовим напоєм. Смачного!
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