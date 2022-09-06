Дальгона-кава – це корейський кавовий напій, який сколихнув TikTok. Молодь активно знімає відео-рецепти приготування кави з густою та апетитною піною.

На вигляд корейський напій нагадує перевернуте лате – коли молоко знизу, а кава згори. Справа в дому, що пінка у дальгона-каві має коричневий колір.

Як приготувати знамениту каву з TikTok – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт дальгона-кави з TikTok

Інгредієнти:

розчинна кава – 2 ст. л;

молоко – 400 мл;

цукор – 2 ст. л;

окріп – 2 ст. л.

Приготування:

У посудині з’єднайте розчинну каву, цукор та окріп. Ручним міксером (або спеціальною лопаткою, але це займе багато часу) збивайте суміш до тих пір, поки вона не стане коричнева та пухка. У каструлі підігрійте молоко, але не кип’ятіть. Перелийте тепле молоко у склянку, а на верх викладіть збиту кавову піну. Напій можна прикрасити шматочками шоколаду, цукровою пудрою чи іншою посипкою.

Насолоджуйтесь ніжним кавовим напоєм. Смачного!