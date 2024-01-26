Дерматолог Світлана Кочергіна на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, чому жирна шкіра потребує зволоження.

Проблеми жирної шкіри

– Річ у тім, що жири і вода – це різні хімічні сполуки. Жирна шкіра містить багато ліпідів, оскільки їх активно виділяють сальні залози, – каже фахівець.

Однак, за словами експерта, дуже часто жирна шкіра буває зневодненою, адже її пересушують надмірним очищенням і лікувальними препаратами від акне, наприклад.

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Ба більше, зневоднена жирна шкіра частіше страждає від висипань, стверджує медик. За її словами, також можуть з’являтися ділянки лущення і більш виражений жирний блиск протягом дня.

Засоби догляду за жирною шкірою

– Для такого типу шкіри важливо підібрати зволожувальний засіб, який не відчуватиметься протягом дня, не “забиватиме” пори та не залишатиме відчуття жирної плівки, – зазначається Світлана Кочергіна.

За її словами, експерти рекомендують використовувати зволожувальні креми з легкими водянистими текстурами. Існують спеціальні лінійки косметики, розроблені саме для зволоження жирної шкіри.

Джерело: Бережи себе