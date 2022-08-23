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Для схильного до жирності волосся: як приготувати скраб для шкіри голови

23 Серпня 2022, 17:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Для схильного до жирності волосся: як приготувати скраб для шкіри голови
Джерело: Depositphotos

Останнім часом популярності набули скраби для шкіри голови. Проте варто розуміти, що такий скраб потрібен не кожній у своєму догляді.

Скраби для шкіри голови варто робити дівчатам, у яких волосся схильне до жирності. Адже головне завдання скрабів –  глибоко очистити шкіру голови і волосся від надмірного накопичення шкірного жиру та видалити ороговілі частинки.

Як приготувати скраб для шкіри голови в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт медового скрабу для шкіри голови

Вам знадобиться:

  • морська сіль дрібного помелу – 4 ч. л;
  • рідкий мед – 2 с. л.

Приготування такого скрабу дуже просте. Вам потрібно просто ретельно перемішати інгредієнти та активними рухами нанести масу на шкіру голови.

Після цього варто ретельно помити волосся шампунем.

Рецепт з морською сіллю

Інгредієнти:

  • морська сіль дрібного помелу — 1 ст. л;
  • вода – кілька крапель;
  • будь-яка живильна олія — 1-2 краплі.

Приготування – змішайте сіль з водою та додайте кілька крапель олії. Усе ретельно перемішайте на промасажуйте скрабом шкіру голови.

Після обов’язково промийте волосся.

Скраб з кавою

Скраби з кавою можна використовувати не лише для тіла, а й для шкіри голови. Вам знадобиться:

  • мелена кава – 1 ст. л;
  • шампунь – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Змішай між собою інгредієнти.
  2. Трохи змочіть коріння волосся.
  3. Масажними рухами втирайте отриману масу в шкіру голови (робити це варто 3-5 хв).
  4. Ретельно змийте скраб.
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волосся Проблемна шкіра Рецепти
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