Останнім часом популярності набули скраби для шкіри голови. Проте варто розуміти, що такий скраб потрібен не кожній у своєму догляді.
Скраби для шкіри голови варто робити дівчатам, у яких волосся схильне до жирності. Адже головне завдання скрабів – глибоко очистити шкіру голови і волосся від надмірного накопичення шкірного жиру та видалити ороговілі частинки.
Як приготувати скраб для шкіри голови в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт медового скрабу для шкіри голови
Вам знадобиться:
- морська сіль дрібного помелу – 4 ч. л;
- рідкий мед – 2 с. л.
Приготування такого скрабу дуже просте. Вам потрібно просто ретельно перемішати інгредієнти та активними рухами нанести масу на шкіру голови.
Після цього варто ретельно помити волосся шампунем.
Рецепт з морською сіллю
Інгредієнти:
- морська сіль дрібного помелу — 1 ст. л;
- вода – кілька крапель;
- будь-яка живильна олія — 1-2 краплі.
Приготування – змішайте сіль з водою та додайте кілька крапель олії. Усе ретельно перемішайте на промасажуйте скрабом шкіру голови.
Після обов’язково промийте волосся.
Скраб з кавою
Скраби з кавою можна використовувати не лише для тіла, а й для шкіри голови. Вам знадобиться:
- мелена кава – 1 ст. л;
- шампунь – 1 ст. л.
Приготування:
- Змішай між собою інгредієнти.
- Трохи змочіть коріння волосся.
- Масажними рухами втирайте отриману масу в шкіру голови (робити це варто 3-5 хв).
- Ретельно змийте скраб.