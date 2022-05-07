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Їжа

До Дня матері і не лише: топ-6 цікавих рецептів десертів

7 Травня 2022, 22:23
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кекс
Джерело: Pixabay

8 травня у світі святкують День матері. Ті, хто ще не визначився з подарунком, можуть приготувати святковий десерт.

Рекомендації озвучив шеф-кухар Євген Клопотенко.

  • Лимонний фондан

Він не залишить жодну маму байдужою. Вона високо оцінить кулінарний досвід того, хто зважиться приготувати цю страву.

  • Торт Павлова з бананом та журавлиною

Цей десерт має святковий вигляд та цікавий легкий смак. Якщо готувати за рецептом, можна впоратися з цим завданням.

  • Яблучний пиріг зі згущеним молоком

Яблучний пиріг лише на перший погляд доволі тривіальна страва. Якщо додати згущене молоко, він смакуватиме по-новому.

  • Баскський чизкейк

Десерт було вперше створено в країні Басків, іспанському регіоні, де немало закладів громадського харчування відзначено найвищими гастрономічними нагородами. Ним можна здивувати маму в цей день.

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  • Паштель да ната

Ця страва родом з сонячної Португалії. Кожну маму здивують хрусткі корзинки з ніжною начинкою із заварного крему.

  • Кекси з апельсином

Кекси будуть чудовим доповненням до кожного святкового столу. Випічка з апельсином має цікавий смак та гарний вигляд.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, День матері, Кулінарні рецепти, Рецепт
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