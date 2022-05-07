8 травня у світі святкують День матері. Ті, хто ще не визначився з подарунком, можуть приготувати святковий десерт.
Рекомендації озвучив шеф-кухар Євген Клопотенко.
- Лимонний фондан
Він не залишить жодну маму байдужою. Вона високо оцінить кулінарний досвід того, хто зважиться приготувати цю страву.
- Торт Павлова з бананом та журавлиною
Цей десерт має святковий вигляд та цікавий легкий смак. Якщо готувати за рецептом, можна впоратися з цим завданням.
- Яблучний пиріг зі згущеним молоком
Яблучний пиріг лише на перший погляд доволі тривіальна страва. Якщо додати згущене молоко, він смакуватиме по-новому.
- Баскський чизкейк
Десерт було вперше створено в країні Басків, іспанському регіоні, де немало закладів громадського харчування відзначено найвищими гастрономічними нагородами. Ним можна здивувати маму в цей день.
- Паштель да ната
Ця страва родом з сонячної Португалії. Кожну маму здивують хрусткі корзинки з ніжною начинкою із заварного крему.
- Кекси з апельсином
Кекси будуть чудовим доповненням до кожного святкового столу. Випічка з апельсином має цікавий смак та гарний вигляд.
Джерело: Клопотенко