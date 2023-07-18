Вишня – корисна та універсальна ягода. Її можна додавати у пироги, компоти, пиріжки, вареники, млинці та домашній сир.

Щоб взимку ласувати смачною ягодою та додавати її в різноманітні страви, господині ще влітку консервують вишню у власному соку.

Факти ICTV підготували для вас рецепти вишні у власному соку на усі випадки життя.

Вишня з цукром у власному соку

Інгредієнти:

Вишня – 1 кг.

Цукор – 0,5 кг.

Спершу потрібно ретельно помити та перебрати вишню, видаливши листочки, плодоніжки та гнилі ягоди. Далі вишню промиваємо у холодній воді та залишаємо на 2-5 хв на друшляку, щоб стекла зайва вода.

Тепер видаляємо усі кісточки. Сік, який будуть виділяти вишні, не виливаємо, а залишаємо в тарілці.

Ягоди без кісточки перекладаємо в чисту посудину та засипаємо цукром. Залишаємо ягоди на 6-8 год, щоб вишні пустили сік.

Через 8 годин стерилізуємо банки й кришки, а вишню з цукром та соком пересипаємо в каструлю та ставимо на вогонь (потрібно довести до кипіння, але не кипʼятити). Масу потрібно постійно помішувати та слідкувати, аби увесь цукор розчинився.

У простерилізовані банки викладаємо спочатку вишні, а потім заливаємо їх соком. Стерилізуємо банки з ягодами 10 хв, а потім закатуємо кришками.

Коли вишні у власному соку охолонуть, можна переносити банки на балкон чи в погріб.

Вишня з кісточками у власному соку

Що знадобиться:

Вишня – 1 кг.

Цукор – 250 г.

Спершу вишню потрібно ретельно вимити та висушити на паперовому рушнику. Далі засипаємо ягоду цукром, перекладаємо в банки та залишаємо на 1 годину.

По закінченню часу простерилізуйте банки з ягодами близько 20 хв та закатайте кришками. І все, вишня з кісточками у власному соку готова!

Вишня у власному соку без цукру

Для цього рецепта вам знадобиться лише 1 кг вишень. Їх потрібно перебрати, помити та висушити. Кісточки можна видалити, але це за бажанням.

Перекладаємо чисті та сухі вишні в банки й залишаємо на кілька годин. Головне, щоб ягоди пустили сік.

Коли це станеться, простерилізуйте банки з вишнями 20 хвилин та закатайте кришками. І готово!

Вишня з корицею у власному соку

Вишня у власному соку з корицею стане відмінною начинкою для випічки, млинців чи домашнього сиру!

Інгредієнти:

Вишня – 1 кг.

Цукор – 250 г.

Мелена кориця – 1 ч. ложка.

Ретельно помийте та переберіть вишню, видаливши плодоніжки та гнилі ягоди. Далі потрібно вимити ягоду в холодній воді та видалити усі кісточки. Сік, що виділиться, залишаємо в окремій тарілці.

Тепер шарами викладіть в чисті банки вишню, цукор й корицю. Накрийте банки капроновими кришками та залиште на кілька годин у теплому місці.

Коли вишня пустить багато соку, простерилізуйте банки з ягодами та закатайте кришками.

Вишня з апельсином у власному соку

Вам знадобиться:

Вишні – 1 кг.

Цукор – 400 г.

Апельсинова цедра – 1 ст. ложка.

Ягоди промиваємо та висушуємо на паперовому рушнику. Далі змішуємо з цукром й апельсиновою цедрою.

Готову масу розкладаємо по банках та залишаємо на 2-3 год. По закінченню часу, простерилізуйте банки 15 хв та закрийте кришками.