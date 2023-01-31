Багато дівчат заздрять володаркам кучерявого волосся. Така грива має ефектний вигляд та привертає безліч поглядів незнайомих людей. Однак доглядати за таким волоссям доволі складно.

Так вважають професійні перукарі, які щодня підбирають догляд та стрижки для кучерявих клієнток. Догляд за кучерявим волоссям: як правильно мити, сушити і якими засобами користуватися – читайте в матеріалі.

Перукар Світлана Васильчикова говорить, що все вирішує генетика.

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Ген кучерявості є домінантним.

Тож якщо у когось із батьків кучеряве волосся, найімовірніше, у дитини буде таке саме.

Як формується завиток і чому догляд за кучерями має бути особливим

За словами експерта, волосся починає свій ріст у дермі, у глибоких шарах шкіри, де розміщуються волосяні фолікули. У фолікулах знаходяться корені волосся, які під час росту накопичують кератин і виштовхуються на поверхню. Так от, якщо кератин розподіляється по волосині рівномірно, то волосся буде прямим. Якщо ні – кучерявим або в’юнким.

Як розподіляється кератин, залежить саме від волосяних фолікулів. Якщо їхня форма округла, кератин розподіляється рівно і ми маємо пряме волосся.

Якщо фолікули еліптичної форми, кератин накопичується нерівномірно. А через нерівномірний розподіл кератину, лусочки кутикули прилягають нерівномірно.

Саме тому кучеряве волосся завжди сухіше, ніж пряме. Його структура більш пориста. Тому догляд за таким волоссям має бути максимально спрямованим на зволоження.

Як підібрати догляд для кучерявого волосся

Маски потрібно купувати з гідролізованими протеїнами. Підійдуть ті, що рекомендовані після хімічних пошкоджень. Не забувайте про стайлінг. Це найкращий спосіб досягти компромісу з кучерями. Для натуральних кучерів важливо підбирати такі засоби догляду, які взагалі не містять силіконів чи мінеральних олій. Якщо в шампуні, масці чи кондиціонері вони є, то з часом ви попрощаєтеся із завитком. Силікони розгладжують і витягують волосину. А ще – вони здатні накопичуватися і цим обтяжувати волосся. Тоді локони теж зникають. На жаль, важко знайти засоби без силіконів. Для кучерів вони допустимі тільки в завершальних етапах догляду чи стайлінгу. Але постарайтеся уникати їх у шампуні, масці, кондиціонері. Шампунь підбирайте за типом шкіри голови. Для миття сухої шкіри голови надавайте перевагу безсульфатним шампуням, але раз на місяць рекомендоване глибоке очищення шкіри голови сульфатним шампунем. Якщо шкіра голови жирна – чергуйте сульфатний і безсульфатний шампунь через раз. Кондиціонер. Це той продукт, який потрібно наносити в достатній кількості, не економити. Кондиціонер має бути без силіконів, оскільки вони обтяжують волосся, тим самим розпрямляючи завиток, а також створюють оманливий ефект гладкості, а волосся може бути недостатньо зволоженим. У разі потреби додаткового живлення та зволоження перед кондиціонуванням можете нанести маску на 5-10 хв. Щоб не зависати годинами розбираючись у складі засобу, обирайте професійні лінійки для догляду за кучерявим волоссям. В них уже збалансований склад саме для догляду за завитками.

Як підібрати правильну стрижку для кучерявого волосся

Якщо у вас довге волосся, експерт рекомендує стрижку шарами. Вона розподілить об’єм рівномірно по голові. Коротке волосся також потребує шаровості у виборі форм. Інакше ваш завиток буде тільки на кінчиках, а при коренях об’єму не буде взагалі.

Найголовніше – коли ви вибираєте в інтернеті собі стрижку, не дивіться на картинки стрижок для прямого волосся. У вас ніколи так само стрижка лежати не буде (хіба що одразу після перукарні).

У вас зовсім інша структура волосся. Вибирайте стрижки для кучерявого волосся.

Важливо також розуміти, що кучеряве волосся не любить рівного зрізу. З ним воно має неакуратний вигляд. Для красивого та рівномірного розподілу волосся за формою йому потрібні шари, градація – так можна створити не тільки гарний силует, а й скоригувати форму обличчя, а також приховати недоліки та увиразнити ваші переваги.

Як мити кучеряве волосся