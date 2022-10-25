Бути молодою та красивою – бажання кожної жінки будь-якого віку. Аби зморшки зникли, а шкіра набула свіжішого вигляду, жінки готові іноді віддати всі гроші за необхідні процедури.

Та, як виявилося, не всім спеціалістам індустрії краси варто довіряти й одразу робити запропоновані процедури. Бо у кращому разі ефекту зовсім не буде, у гіршому – шкірі можна дуже зашкодити. Факти ICTV спробували розібратися, які косметологічні процедури дійсно потрібні, а на яких просто заробляють гроші. Правду нам відкрила косметологиня Карина Паньків.

– Коли варто йти до косметолога?

Зараз дивляться

– Косметологія – це така галузь, яка не є насправді життєво необхідною. Так, бувають проблеми, коли є рубці, акне – хоча це більше дерматологічна проблема. Коли є виражені асиметрії, після автокатастроф тощо, тоді це впливає на якість життя суттєво, і тоді це не обговорюється. Питання треба вирішувати.

Але здебільшого до косметолога приходять дівчата, які мають гарний вигляд і хочуть ще краще. Без цього можна обійтися. Сказати, які процедури потрібні, а які ні – залежить від пацієнта.

Між лікарями є навіть такий жарт – під процедуру потрібно правильно підібрати пацієнта. Бо одна й та ж косметологічна послуга для когось може бути класною та ефективною, а хтось навіть не побачить результату.

– До яких косметологічних послуг слід ставитися з обережністю?

– З таких популярних процедур я би хотіла виділити чистку обличчя. Це процедура, на яку зазвичай в першу чергу записуються 90% первинних пацієнтів. Причому записуються не на консультацію, а одразу саме на чистку.

Я майже завжди пацієнтів відмовляю, оскільки це процедура, яка трошечки відійшла в минуле. Тому що мало пацієнтів, кому вона справді показана. Є покази для чистки – закриті комедони, акне. Але пацієнти, яким чистка справді потрібна, приходять на неї рідко.

І тому я би сказала так: оці схеми, коли радять робити чистку кожні два місяці, чи кожен місяць – це вже викачка грошей. Якщо потрібна така часта чистка, значить, лікар десь не допрацював у плані лікування і домашнього догляду.

Для шкіри ця процедура травматична. Зараз ми маємо багато пацієнтів з гіперчутливою шкірою, з розширеними судинами, куперозом. Це вже ми пожинаємо плоди отих чисток кожний місяць, які люди так люблять робити.

– А як щодо бажання жінки омолодитися миттєво? Це можливо?

– Косметологія — це терапевтична наука, а терапія не може бути швидкою. Тут потрібен тривалий підхід з отриманням накопичувального ефекту.

Якщо ж говорити про омолодження, ми виділяємо декілька типів старіння, і для кожного певні процедури будуть ефективні, а інші – ні. Так само ми дивимося на стан тканин, на потреби шкіри, чи є зневоднення, чи немає. Чи чутлива у людини шкіра.

Це дуже важливий аспект, бо зараз багато людей з чутливою шкірою і, якщо їм зробити ту ж таки чистку, а потім курс з десяти пілінгів – це буде катастрофа.

Якщо ж це проблемна, жирна шкіра, щільна, нечутлива – тоді ті ж глибокі пілінги дадуть гарний результат. Загалом не можна так чітко відокремити, що от ця процедура не потрібна нікому, а ця потрібна всім. Таких процедур немає. До кожної процедури є певні покази. І саме за ними ми обираємо, що кому робити.

Взагалі, процедури лікар має призначати індивідуально, залежно від потреб пацієнта. Якщо, наприклад, у пацієнта жирний тип шкіри, у нього немає зневоднення, немає сухості і ми зробимо йому ту ж біоревіталізацію (ця процедура спрямована здебільшого на зволоження шкіри), то до нас потім людина прийде і скаже, що від цієї процедури не побачила жодного ефекту. Тобто, я витерпіла оці мільйон проколів, анестезію, яка трошечки мені сушила шкіру, а все так, як і було. Все тому, що цій людині зволоження додаткове не варто було робити.

– Як не потрапити до рук недобросовісного косметолога?

– Здебільшого, напевно, як пощастить. Але, все ж таки, у нас люди зараз знають дуже багато, вони завжди підготовлені і часом можуть знати більше за косметолога.

Але я би передусім звернула увагу взагалі, що робить лікар. Тому що, якщо це косметолог, який робить тільки чистки, то зрозуміло, що він вам запропонує чистку і скаже, що вам потрібно її регулярно робити. Адже це єдине, що він робить, і це його заробіток.

Тож має бути різноманітний спектр послуг, і кожна процедура має підбиратися індивідуально.

– Порадьте, на що слід звернути увагу під час першого візиту?

– Якби я йшла до косметолога, то спочатку тільки на консультацію. Бо, перш за все, треба оцінити стан шкіри, розібрати догляд, який є. Підібрати курс процедур. І вже потім, аналізуючи цю інформацію, обирати, що потрібно, а що ні.

Ще важливий момент – чи запитує у вас лікар, яким доглядом ви користуєтеся. Тому що все, що ми робимо зі своєю шкірою кожного дня, це надважливо. Іноді це дає кращий ефект, ніж супердорогі процедури, які ми робимо раз на рік.

Бо це вплив щоденний – очищення, відновлення, зволоження. Тому, якщо лікар не цікавиться цим, а одразу радить вам тільки процедури – мене б це насторожило. Бо багато проблем, які намагаються вирішити тією ж чисткою, можна цілком вирішити лікуванням та доглядом. Взагалі, я вважаю, потрібно починати розмову з того, що турбує конкретно людину.

Я б радила при виборі косметолога звертати увагу на такі моменти: