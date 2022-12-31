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Їжа

Домашній майонез: найкращий соус до новорічних страв

31 Грудня 2022, 11:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Домашній майонез: найкращий соус до новорічних страв
Джерело: Depositphotos

Майонез – французький соус, який свого часу став найпопулярнішім в Україні.  Зараз виробляється багато видів майонезу на будь-який смак, але якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не будете купувати його в магазині.

Крім того, зазначає шеф Євген Клопотенко, домашній майонез дешевший, смачніший і корисніший.

Домашній майонез

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Інгредієнти:

Приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків. Додайте до жовтків гірчицю. Покладіть все це у широку миску.
  2. Збийте жовтки з гірчицею за допомогою вінчика
  3.  Додайте сік лимона, дрібку солі, знову збийте. Суміш має стати однорідною.
  4. В отриману масу тонкою цівкою маленькими порціями додавайте соняшникову олію, постійно збиваючи.
  5. Коли додасте останні 5 г олії, добре перемішайте готовий соус.
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Щоб отримати майонез із насиченим або незвичайним смаком, додайте до нього трохи спецій. Не бійтеся експериментувати.

Джерело: Євген Клопотенко

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