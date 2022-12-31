Майонез – французький соус, який свого часу став найпопулярнішім в Україні. Зараз виробляється багато видів майонезу на будь-який смак, але якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не будете купувати його в магазині.
Крім того, зазначає шеф Євген Клопотенко, домашній майонез дешевший, смачніший і корисніший.
Домашній майонез
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Інгредієнти:
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Додайте до жовтків гірчицю. Покладіть все це у широку миску.
- Збийте жовтки з гірчицею за допомогою вінчика
- Додайте сік лимона, дрібку солі, знову збийте. Суміш має стати однорідною.
- В отриману масу тонкою цівкою маленькими порціями додавайте соняшникову олію, постійно збиваючи.
- Коли додасте останні 5 г олії, добре перемішайте готовий соус.
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Щоб отримати майонез із насиченим або незвичайним смаком, додайте до нього трохи спецій. Не бійтеся експериментувати.
Джерело: Євген Клопотенко