Мішки під очима – неприємна проблема, яка турбує багатьох людей. Зазвичай вони свідчать про певні проблеми зі здоров’ям, тому просто маскувати їх тональними засобами не варто.

Професійні косметологи радять боротися з проблемою мішків під очима за допомогою спеціальних пілінгів, сироваток та процедур. Проте є й народні методи, які допоможуть позбутися темних кіл під очима.

Факти ICTV дізнавалися, як прибрати мішки під очима за допомогою кульбаби, та підготували народні методи боротьби з темними колами.

Чому виникають темні кола під очима

Спершу варто розібратися, чому зʼявляються мішки під очима. Косметолог, трихолог і дерматолог Маріанна Петришин розповіла про основні причини появи темних кіл під очима:

недостатня кількість сну;

надлишок цукру в раціоні;

слабка фізична активність;

тривалий час, проведений за комп’ютером;

недостатня кількість води випитої впродовж дня;

нестача заліза в організмі (мішки набувають синього відтінку). Щоб виключити цю проблему варто здати аналізи на рівень заліза в крові та гемоглобін;

пігментацію під очима (мішки набувають коричневого відтінку). Є випадки, коли це спадкова проблема, особливо характерна для азійського типу зовнішності;

дефіцит об’єму шкіри в носослізній борозні.

Також причиною появи темних кіл під очима можуть бути надмірне вживання рідини, куріння, зловживання кавою та спиртними напоями, плач чи алергія.

Як прибрати мішки під очима за допомогою кульбаби

Варто наголосити, що лікарі-косметологи не підтримують народні способи лікування, адже вони не мають доказової бази.

Втім, є ефективні народні способи, які дійсно допомагають покращити стан навколо очей. Зокрема, це домашні патчі з кульбаби.

Вони допомагають позбутися мішків під очима та темних кіл. Для приготування вам необхідно:

Зібрати 10 квіточок кульбаби, ретельно їх промити й висушити. Помиті кульбаби покласти у чашку та залити гарячою водою. Залишити квіти настоюватися 5 хвилин. Потім дочекатися, коли відвар стане приємної температури. Просочити ватний диск у рідині та покласти маску на очі. Тримати домашні патчі потрібно 15-20 хвилин.

Перед застосуванням обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем!

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