Щоб дитина їла овочі – дайте їй самій приготувати той салат, радить шеф Євген Клопотенко.

Нехай рве листя та давить руками помідори. Навчіть робити домашній соус до салату та щось улюблене до нього. Все це діти роблять на майстер-класах, які Євген влаштовує з UNICEF Ukraine, щоб допомогти дітям стабілізуватися психологічно під час війни. Отже,

Салат Цезар у виконанні малечі

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Куряче філе поріжте на шматочки, трохи посоліть і запікайте 15 хвилин у духовці за температури 180 градусів.

Сухарі зробіть з цільнозернового хлібу. Діти полюбляють такий корисний хлібчик. Для цього хліб поріжте на кубики та запікайте 10 хвилин.

Зробіть соус. До сметани додайте петрушку, дрібку паприки і трохи дрібно порізаного часнику.

Потім в одній тарілці поєднайте листя салату, маленькі помідори, куряче філе, соус, сухарі та тертий сир. Нехай дитина сама все викладає на тарілку. Заливає соусом.

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Не заважайте їй, не відволікайте та не втручайтеся з порадами. Дуже важливо, щоб результат був суто її.

Джерело: Євген Клопотенко