На полицях косметичних магазинів можна знайти безліч різноманітних масок, кремів і засобів, які допомагають боротися з акне та його наслідками.
Проте мало хто знає, що приготувати ефективний засіб від прищів можна самостійно в домашніх умовах.
Ба більше, для приготування бовтанки від прищів не потрібно купувати дорогі інгредієнти, адже усі компоненти можна придбати у звичайній аптеці.
Факти ICTV підготували для вас рецепт ефективної бовтанки, яка допоможе заспокоїти шкіру та позбутися прищів!
Як позбутися прищів: рецепт ефективної бовтанки
Косметологиня і сертифікована спеціалістка з контурної пластики Тетяна Кушніренко зазначає, що бовтанка – дійсно ефективний спосіб позбутися прищів, проте не радить користуватися ним на постійній основі.
– Якщо вам необхідно швидко та ефективно позбутися від прищів – цей рецепт для вас! Але будьте дуже обережні: спершу нанесіть бовтанку на певну ділянку шкіри та простежте за реакцією, – радить косметологиня.
Вона додає, якщо на шкірі не зʼявилося опіків чи почервонінь, можна поступово наносити засіб на інші проблемні ділянки шкіри.
Отже, для приготування бовтанки від прищів, вам знадобиться:
- саліцилова кислота – 1 ч. л. (5 мл);
- левоміцетиновий розчин – 0,5 ч. л. (2,5 мл);
- борна кислота – 0,5 ч. л. (2,5 мл).
Спосіб приготування:
- Спершу підготуйте усі інгредієнти та стерильну склянку чи маленьку пляшечку. Наприклад, Кушніренко зʼєднує усі інгредієнти за допомогою стерильного шприца.
- Дотримуючись пропорцій, поєднайте усі інгредієнти в окремій місткості.
- Ретельно перемішайте усі інгредієнти.
Ваш диво-засіб проти прищів готовий!
Як наносити бовтанку?
- Візьміть ватний диск і нанесіть на нього готову бовтанку.
- Змастіть засобом проблемні ділянки шкіри.
– Основне завдання цієї бовтанки: заспокоїти шкіру, зняти почервоніння й запалення, зменшити висипання. Це дійсно агресивний засіб, але він допоможе тим, хто страждає від гнійних прищів чи сильних висипань, – додає Тетяна Кушніренко.
Косметологиня також додає, що цю бовтанку можна наносити на окремі запалення.
– Якщо у вас зʼявилося кілька прищиків, раджу наносити бовтанку лише на них, – каже фахівчиня.
Зберігайте бовтанку у прохолодному, темному місці, але не більш ніж 10 днів. Якщо через 10 днів засіб не закінчився, косметологиня не радить наносити його на обличчя. Краще приготуйте новий!
– Таку бовтанку можна використовувати один-два рази на день. Якщо ви плануєте використовувати її один раз на день, раджу робити це ввечері, – зазначає Кушніренко.
Використовувати цю бовтанку довгий період косметолог не радить, адже компоненти у складі пересушуватимуть шкіру. Краще використовуйте бовтанку як SOS-засіб, аби швидко позбутися прищів.