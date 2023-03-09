На полицях косметичних магазинів можна знайти безліч різноманітних масок, кремів і засобів, які допомагають боротися з акне та його наслідками.

Проте мало хто знає, що приготувати ефективний засіб від прищів можна самостійно в домашніх умовах.

Ба більше, для приготування бовтанки від прищів не потрібно купувати дорогі інгредієнти, адже усі компоненти можна придбати у звичайній аптеці.

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Факти ICTV підготували для вас рецепт ефективної бовтанки, яка допоможе заспокоїти шкіру та позбутися прищів!

Як позбутися прищів: рецепт ефективної бовтанки

Косметологиня і сертифікована спеціалістка з контурної пластики Тетяна Кушніренко зазначає, що бовтанка – дійсно ефективний спосіб позбутися прищів, проте не радить користуватися ним на постійній основі.

– Якщо вам необхідно швидко та ефективно позбутися від прищів – цей рецепт для вас! Але будьте дуже обережні: спершу нанесіть бовтанку на певну ділянку шкіри та простежте за реакцією, – радить косметологиня.

Вона додає, якщо на шкірі не зʼявилося опіків чи почервонінь, можна поступово наносити засіб на інші проблемні ділянки шкіри.

Отже, для приготування бовтанки від прищів, вам знадобиться:

саліцилова кислота – 1 ч. л. (5 мл);

левоміцетиновий розчин – 0,5 ч. л. (2,5 мл);

борна кислота – 0,5 ч. л. (2,5 мл).

Спосіб приготування:

Спершу підготуйте усі інгредієнти та стерильну склянку чи маленьку пляшечку. Наприклад, Кушніренко зʼєднує усі інгредієнти за допомогою стерильного шприца. Дотримуючись пропорцій, поєднайте усі інгредієнти в окремій місткості. Ретельно перемішайте усі інгредієнти.

Ваш диво-засіб проти прищів готовий!

Як наносити бовтанку?

Візьміть ватний диск і нанесіть на нього готову бовтанку. Змастіть засобом проблемні ділянки шкіри.

– Основне завдання цієї бовтанки: заспокоїти шкіру, зняти почервоніння й запалення, зменшити висипання. Це дійсно агресивний засіб, але він допоможе тим, хто страждає від гнійних прищів чи сильних висипань, – додає Тетяна Кушніренко.

Косметологиня також додає, що цю бовтанку можна наносити на окремі запалення.

– Якщо у вас зʼявилося кілька прищиків, раджу наносити бовтанку лише на них, – каже фахівчиня.

Зберігайте бовтанку у прохолодному, темному місці, але не більш ніж 10 днів. Якщо через 10 днів засіб не закінчився, косметологиня не радить наносити його на обличчя. Краще приготуйте новий!

– Таку бовтанку можна використовувати один-два рази на день. Якщо ви плануєте використовувати її один раз на день, раджу робити це ввечері, – зазначає Кушніренко.

Використовувати цю бовтанку довгий період косметолог не радить, адже компоненти у складі пересушуватимуть шкіру. Краще використовуйте бовтанку як SOS-засіб, аби швидко позбутися прищів.