Приготування “страшенно” смачних страв на Геловін може бути дуже творчим процесом. Ось кілька цікавих ідей для створення містичного настрою та атмосфери. Як підготуватися до свята та що приготувати, читайте у нашому матеріалі.

Піца-мумія

Інгредієнти

Заготовки для піци або круглі булочки – за кількістю гостей

червоний перець – 1 шт

оливки – 100 г

твердий сир – 200 г

кетчуп – 1 упаковка

Приготування

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Візьміть декілька заготовок для піци або розріжте вздовж круглі булочки. Нанесіть шар кетчупу, приготуйте начинку до смаку, але обов’язково зробіть очі з оливок, в середину яких помістіть зіниці — шматочки червоного чи зеленого перцю. На всю поверхню, окрім лінії очей, викладіть смужки сиру. Запікайте піцу в духовці чи мікрохвильовці, поки сир не розплавиться.

Тістечко Очі вампіра

Інгредієнти

300 г печива

1 банка згущеного молока

2 ст. л. какао

200 г вершкового масла

Для прикрашання та глазурі:

цукрова пудра

журавлиний сік

фундук в темному шоколаді

сік 1 лимона

Приготування

Печиво пересипте в пакет та подрібніть скалкою до крихти. Згущене молоко змішайте з маслом. Замішайте тісто, додавши какао. Сформуйте кульки та покладіть у холодильник. Підготуйте білу та червону глазур: для білої змішайте лимонний сік, цукрову пудру. Потім відкладіть частину білої маси, додайте до неї журавлиний сік. Білою покрийте тістечка, а після її застигання нанесіть кондитерським шприцом червоні “судинки”. В центр ока покладіть горіх.

Фруктові привиди

Інгредієнти

по 10 груш та яблук

500 г білого шоколаду

120 г чорного або молочного шоколаду

харчовий барвник – 2 пакетики

Приготування

Розтопіть шоколад та перелийте половину в іншу посудину. Додайте в одну половину шоколаду 3 краплі помаранчевого та 1 краплю жовтого барвника. Позанурюйте груші в білий шоколад, а яблука — в помаранчевий. Поставте фрукти на деко та перемістіть у холодильник. Розтопіть 120 г темного шоколаду та намалюйте на фруктах очі та роти. Залиште висохнути.

Різнокольорове печиво

Інгредієнти

100 г будь-якого печива

120 г шоколаду

харчові барвники

Для глазурі:

1 яєчний білок

150-200 г цукрової пудри

1 – 2 ст. л. гарячої води

Приготування

Білок збийте до отримання м’яких піків. Всипте порціями цукрову пудру, продовжуючи збивати. Додайте есенцію і воду та ретельно розмішайте до однорідної маси. Розділіть масу на частини та додайте барвники. Перекладіть глазур в поліетиленові пакетики, відрізавши один край, та прикрасьте печиво. Тим часом розтопіть шоколад, перелийте у кондитерський шприц та розмалюйте глазур. Почекайте, доки висохне, та викладайте печиво на стіл.

Печиво Пальці відьми

Інгредієнти

250 г борошна

30 г мигдального борошна

100 г вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

цедра 1 лимона

1 ч. л. розпушувача

щіпка солі

20 шт. неочищеного мигдалю

конфітюр полуничний

Приготування

Просійте борошно з розпушувачем і сіллю. Додайте мигдальне борошно, вершкове масло, яйце, цукор, цедру лимона і замісіть тісто. Розділіть тісто на 20 однакових частин та сформуйте з тіста пальці. В місцях згину зробіть надрізи ножем або зубочисткою. Притисніть один мигдаль на кінець кожного печива, щоб надати йому форму нігтя. Викладіть печиво на деко з пергаментом, основу кожного пальця змастіть конфітюром і випікайте в розігрітій до 180 °С духовці 15-20 хв.

Не забувайте також про креативні ідеї декору столу.

Чорна магія

Задекоруйте стільці чорним фатином, який імітуватиме павутиння, та застеліть на стіл чорну скатертину.

Додайте акценти: свічки у чорних підсвічниках або світильники, посуд із зображеннями черепів, скелетів або містичних сутностей.

Світ Гаррі Поттера

Гамма кольорів може нагадувати оформлення школи Гоґвордса: сірий, чорний та фіолетовий.

Прикрасьте стіл старовинними книгами, ліхтариками, чарівними паличками та кришталевими кульками.

Лісова казка

Головні кольори свята – зелений, жовтий, червоний.

Прикрасьте стіл листям, гілками та ягодами, додайте свічки у вигляді грибів, лісових тварин та павуків. Здавна ці комахи є супутниками потойбічних і магічних сил. Тому кілька павучків на святковому столі гарантовано створять необхідний геловінський настрій.

Джерело: Smachno.ua