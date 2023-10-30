Приготування “страшенно” смачних страв на Геловін може бути дуже творчим процесом. Ось кілька цікавих ідей для створення містичного настрою та атмосфери. Як підготуватися до свята та що приготувати, читайте у нашому матеріалі.
Піца-мумія
Інгредієнти
- Заготовки для піци або круглі булочки – за кількістю гостей
- червоний перець – 1 шт
- оливки – 100 г
- твердий сир – 200 г
- кетчуп – 1 упаковка
Приготування
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- Візьміть декілька заготовок для піци або розріжте вздовж круглі булочки.
- Нанесіть шар кетчупу, приготуйте начинку до смаку, але обов’язково зробіть очі з оливок, в середину яких помістіть зіниці — шматочки червоного чи зеленого перцю.
- На всю поверхню, окрім лінії очей, викладіть смужки сиру.
- Запікайте піцу в духовці чи мікрохвильовці, поки сир не розплавиться.
Тістечко Очі вампіра
Інгредієнти
- 300 г печива
- 1 банка згущеного молока
- 2 ст. л. какао
- 200 г вершкового масла
Для прикрашання та глазурі:
- цукрова пудра
- журавлиний сік
- фундук в темному шоколаді
- сік 1 лимона
Приготування
- Печиво пересипте в пакет та подрібніть скалкою до крихти.
- Згущене молоко змішайте з маслом. Замішайте тісто, додавши какао.
- Сформуйте кульки та покладіть у холодильник.
- Підготуйте білу та червону глазур: для білої змішайте лимонний сік, цукрову пудру.
- Потім відкладіть частину білої маси, додайте до неї журавлиний сік.
- Білою покрийте тістечка, а після її застигання нанесіть кондитерським шприцом червоні “судинки”. В центр ока покладіть горіх.
Фруктові привиди
Інгредієнти
- по 10 груш та яблук
- 500 г білого шоколаду
- 120 г чорного або молочного шоколаду
- харчовий барвник – 2 пакетики
Приготування
- Розтопіть шоколад та перелийте половину в іншу посудину.
- Додайте в одну половину шоколаду 3 краплі помаранчевого та 1 краплю жовтого барвника.
- Позанурюйте груші в білий шоколад, а яблука — в помаранчевий.
- Поставте фрукти на деко та перемістіть у холодильник.
- Розтопіть 120 г темного шоколаду та намалюйте на фруктах очі та роти. Залиште висохнути.
Різнокольорове печиво
Інгредієнти
- 100 г будь-якого печива
- 120 г шоколаду
- харчові барвники
Для глазурі:
- 1 яєчний білок
- 150-200 г цукрової пудри
- 1 – 2 ст. л. гарячої води
Приготування
- Білок збийте до отримання м’яких піків. Всипте порціями цукрову пудру, продовжуючи збивати.
- Додайте есенцію і воду та ретельно розмішайте до однорідної маси.
- Розділіть масу на частини та додайте барвники.
- Перекладіть глазур в поліетиленові пакетики, відрізавши один край, та прикрасьте печиво.
- Тим часом розтопіть шоколад, перелийте у кондитерський шприц та розмалюйте глазур.
- Почекайте, доки висохне, та викладайте печиво на стіл.
Печиво Пальці відьми
Інгредієнти
- 250 г борошна
- 30 г мигдального борошна
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 1 яйце
- цедра 1 лимона
- 1 ч. л. розпушувача
- щіпка солі
- 20 шт. неочищеного мигдалю
- конфітюр полуничний
Приготування
- Просійте борошно з розпушувачем і сіллю.
- Додайте мигдальне борошно, вершкове масло, яйце, цукор, цедру лимона і замісіть тісто.
- Розділіть тісто на 20 однакових частин та сформуйте з тіста пальці.
- В місцях згину зробіть надрізи ножем або зубочисткою. Притисніть один мигдаль на кінець кожного печива, щоб надати йому форму нігтя.
- Викладіть печиво на деко з пергаментом, основу кожного пальця змастіть конфітюром і випікайте в розігрітій до 180 °С духовці 15-20 хв.
Не забувайте також про креативні ідеї декору столу.
Чорна магія
- Задекоруйте стільці чорним фатином, який імітуватиме павутиння, та застеліть на стіл чорну скатертину.
- Додайте акценти: свічки у чорних підсвічниках або світильники, посуд із зображеннями черепів, скелетів або містичних сутностей.
Світ Гаррі Поттера
- Гамма кольорів може нагадувати оформлення школи Гоґвордса: сірий, чорний та фіолетовий.
- Прикрасьте стіл старовинними книгами, ліхтариками, чарівними паличками та кришталевими кульками.
Лісова казка
- Головні кольори свята – зелений, жовтий, червоний.
- Прикрасьте стіл листям, гілками та ягодами, додайте свічки у вигляді грибів, лісових тварин та павуків. Здавна ці комахи є супутниками потойбічних і магічних сил. Тому кілька павучків на святковому столі гарантовано створять необхідний геловінський настрій.
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Джерело: Smachno.ua