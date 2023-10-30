Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Їжа

Геловін-2023: цікаві ідеї “страшних” страв і покрокові рецепти

30 Жовтня 2023, 17:18
Марина Мелехова редактор
Геловін-2023: цікаві ідеї “страшних” страв і покрокові рецепти
Джерело: Depositphotos

Приготування “страшенно” смачних страв на Геловін може бути дуже творчим процесом. Ось кілька цікавих ідей для створення містичного настрою та атмосфери.  Як підготуватися до свята та що приготувати, читайте у нашому матеріалі.

Піца-мумія

Джерело: Smachno.ua

Інгредієнти

  • Заготовки для піци або круглі булочки – за кількістю гостей
  • червоний перець – 1 шт
  • оливки – 100 г
  • твердий сир – 200 г
  • кетчуп – 1 упаковка

Приготування

Зараз дивляться
  1. Візьміть декілька заготовок для піци або розріжте вздовж круглі булочки.
  2. Нанесіть шар кетчупу, приготуйте начинку до смаку, але обов’язково зробіть очі з оливок, в середину яких помістіть зіниці — шматочки червоного чи зеленого перцю.
  3. На всю поверхню, окрім лінії очей, викладіть смужки сиру.
  4. Запікайте піцу в духовці чи мікрохвильовці, поки сир не розплавиться.

Тістечко Очі вампіра

Джерело: Smachno.ua

Інгредієнти

  • 300 г печива
  • 1 банка згущеного молока
  • 2 ст. л. какао
  • 200 г вершкового масла

Для прикрашання та глазурі:

  • цукрова пудра
  • журавлиний сік
  • фундук в темному шоколаді
  • сік 1 лимона

Приготування

  1. Печиво пересипте в пакет та подрібніть скалкою до крихти.
  2. Згущене молоко змішайте з маслом. Замішайте тісто, додавши какао.
  3. Сформуйте кульки та покладіть у холодильник.
  4. Підготуйте білу та червону глазур: для білої змішайте лимонний сік, цукрову пудру.
  5. Потім відкладіть частину білої маси, додайте до неї журавлиний сік.
  6. Білою покрийте тістечка, а після її застигання нанесіть кондитерським шприцом червоні “судинки”. В центр ока покладіть горіх.

Фруктові привиди 

Джерело: Smachno.ua

Інгредієнти

  • по 10 груш  та яблук
  • 500 г  білого шоколаду
  • 120 г чорного або молочного шоколаду
  • харчовий барвник  – 2 пакетики

Приготування

  1. Розтопіть шоколад та перелийте половину в іншу посудину.
  2. Додайте в одну половину шоколаду 3 краплі помаранчевого та 1 краплю жовтого барвника.
  3. Позанурюйте груші в білий шоколад, а яблука — в помаранчевий.
  4. Поставте фрукти на деко та перемістіть у холодильник.
  5. Розтопіть 120 г темного шоколаду та намалюйте на фруктах очі та роти. Залиште висохнути.

Різнокольорове печиво

Джерело: Depositphotos

Інгредієнти

  • 100 г будь-якого печива
  • 120 г шоколаду
  • харчові барвники

Для глазурі:

  •  1 яєчний білок
  •  150-200 г цукрової пудри
  •  1 – 2 ст. л. гарячої води

Приготування

  1. Білок збийте до отримання м’яких піків. Всипте порціями цукрову пудру, продовжуючи збивати.
  2. Додайте есенцію і воду та ретельно розмішайте до однорідної маси.
  3. Розділіть масу на частини та додайте барвники.
  4. Перекладіть глазур в поліетиленові пакетики, відрізавши один край, та прикрасьте печиво.
  5. Тим часом розтопіть шоколад, перелийте у кондитерський шприц та розмалюйте глазур.
  6. Почекайте, доки висохне, та викладайте печиво на стіл.

Печиво Пальці відьми

Джерело: Smachno.ua

Інгредієнти

  • 250 г борошна
  • 30 г мигдального борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 1 яйце
  • цедра 1 лимона
  • 1 ч. л. розпушувача
  • щіпка солі
  • 20 шт. неочищеного мигдалю
  • конфітюр полуничний

Приготування

  1. Просійте борошно з розпушувачем і сіллю.
  2. Додайте мигдальне борошно, вершкове масло, яйце, цукор, цедру лимона і замісіть тісто.
  3. Розділіть тісто на 20 однакових частин та сформуйте з тіста пальці.
  4. В місцях згину зробіть надрізи ножем або зубочисткою. Притисніть один мигдаль на кінець кожного печива, щоб надати йому форму нігтя.
  5. Викладіть печиво на деко з пергаментом, основу кожного пальця змастіть конфітюром і випікайте в розігрітій до 180 °С духовці 15-20 хв.

Не забувайте також про креативні ідеї декору столу.

Чорна магія

Джерело: Depositphotos

  • Задекоруйте стільці чорним фатином, який імітуватиме павутиння, та застеліть на стіл чорну скатертину.
  • Додайте акценти: свічки у чорних підсвічниках або світильники, посуд із зображеннями черепів, скелетів або містичних сутностей.

Світ Гаррі Поттера

Джерело: Depositphotos

  • Гамма кольорів може нагадувати оформлення школи Гоґвордса: сірий, чорний та фіолетовий.
  • Прикрасьте стіл старовинними книгами, ліхтариками, чарівними паличками та кришталевими кульками.

Лісова казка

Джерело: Smachno.ua

  • Головні кольори свята – зелений, жовтий, червоний.
  • Прикрасьте стіл листям, гілками та ягодами, додайте свічки у вигляді грибів, лісових тварин та павуків. Здавна ці комахи є супутниками потойбічних і магічних сил. Тому кілька павучків на святковому столі гарантовано створять необхідний геловінський настрій.
Читайте також:
печивоЦукрове пісочне печиво на Геловін: покроковий рецепт

Джерело: Smachno.ua

Теги
Геловін Дивні страви Поради Страви з гарбуза
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь