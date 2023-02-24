Великдень є найбільшим релігійним святом. У 2023 році він випадає на 16 квітня. Традиційно в цей день на столі кожної сім’ї повинна бути паска. Рецептів її приготування існує безліч.

Також по-різному можна приготувати й глазур на паску. У виборі інгредієнтів необхідно відштовхуватися від своїх уподобань. Вегетаріанці вважають за краще готувати без яєць, а ті, хто стежать за фігурою, – без цукру.

Як приготувати глазур для святкової паски, кожна господиня вирішує сама, оскільки традиційного рецепта немає.

Зараз дивляться

Факти ICTV підготували три рецепти глазурі на паску без яєць.

Цукрова глазур без яєць із лимонним соком

Що знадобиться:

Цукрова пудра – 150 г,

Лимонний сік – три столові ложки.

Загальний час приготування – 15-20 хвилин.

Процес приготування цукрової глазурі без яєць:

Беремо 150 г цукрової пудри й вливаємо в неї три столові ложки соку лимона. Усе добре розмішуємо до однорідної маси. Прикрашаємо глазур’ю паску.

Глазур без яєць, що не обсипається

Що знадобиться:

Цукрова пудра – 100 г,

Лимонний сік – три столові ложки,

Вершкове масло – 30 г

Загальний час приготування – 20-25 хвилин.

Процес приготування глазурі без яєць, що не обсипається:

Розтоплюємо 30 г масла на повільному вогні. Додаємо до масла три столові ложки соку лимона й 100 г цукрової пудри. Усе добре перемішуємо до однорідної маси. Після того, як знімете суміш із вогню, необхідно одразу нанести на паску.

Біла глазур для паски – рецепт без яєць на сухому молоці

Що знадобиться:

Сухе молоко – п’ять столових ложок,

Згущене молоко – 200 г,

Лимонний сік – п’ять-шість крапель (додаємо до смаку)

Загальний час приготування глазурі на сухому молоці – 15 хвилин.

Процес приготування:

У 200 г сухого молока додаємо п’ять столових ложок згущеного молока. Добре перемішуємо й додаємо п’ять крапель лимонного соку. Ще раз добре перемішуємо глазур й прикрашаємо паску.

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