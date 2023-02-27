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Їжа

Глазур для паски: покроковий рецепт

27 Лютого 2023, 11:36
Анна Голішевська Редакторка сайту
Паска
Джерело: Unsplash

До Великодня, який у 2023 році святкуватимемо 16 квітня, господині ретельно готуються. Чи не найбільше серед іншого прагнуть знайти ідеальний рецепт глазурі для паски, яка не кришиться, не прилипає до рук і привабливо виглядає.

Факти ICTV підготували універсальний рецепт глазурі, яка не лише прикрасить вашу паску, а й дуже смакуватиме.

Як приготувати глазур для паски

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • дві склянки цукрової пудри;
  • два білка;
  • лимон середньої величини.

Приготування:

  1. Цукрову пудру просійте крізь сито.
  2. Висипте її в чисту миску або каструльку, додайте білок.
  3. Розітріть їх до утворення білої піни.
  4. Вичавіть сік лимона і знову розтирайте до однорідної пишної маси.
  5. Як тільки глазур готова, намажте нею паску дерев’яною ложкою або спеціальною щіточкою.
  6. Не можна давати глазурі застоюватися, інакше вона засохне.

Як зробити глазур різних кольорів

  1. Щоб глазур вийшла різних кольорів, розділіть її на кілька частин.
  2. Темно-коричневий колір вийде при додаванні 2 ч. л. какао і 1 ч. л. води.
  3. Жовтого кольору глазур набуде при додаванні шафрану.
  4. Стійкий помаранчевий відтінок додасть палений цукор.
  5. Зелений – сік шпинату.
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