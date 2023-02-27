До Великодня, який у 2023 році святкуватимемо 16 квітня, господині ретельно готуються. Чи не найбільше серед іншого прагнуть знайти ідеальний рецепт глазурі для паски, яка не кришиться, не прилипає до рук і привабливо виглядає.
Факти ICTV підготували універсальний рецепт глазурі, яка не лише прикрасить вашу паску, а й дуже смакуватиме.
Як приготувати глазур для паски
Інгредієнти:
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- дві склянки цукрової пудри;
- два білка;
- лимон середньої величини.
Приготування:
- Цукрову пудру просійте крізь сито.
- Висипте її в чисту миску або каструльку, додайте білок.
- Розітріть їх до утворення білої піни.
- Вичавіть сік лимона і знову розтирайте до однорідної пишної маси.
- Як тільки глазур готова, намажте нею паску дерев’яною ложкою або спеціальною щіточкою.
- Не можна давати глазурі застоюватися, інакше вона засохне.
Як зробити глазур різних кольорів
- Щоб глазур вийшла різних кольорів, розділіть її на кілька частин.
- Темно-коричневий колір вийде при додаванні 2 ч. л. какао і 1 ч. л. води.
- Жовтого кольору глазур набуде при додаванні шафрану.
- Стійкий помаранчевий відтінок додасть палений цукор.
- Зелений – сік шпинату.
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