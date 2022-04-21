Глазур для паски – топ-3 рецепти

Глазур – невід’ємна складова великодньої паски. Існує багато рецептів приготування солодкого доповнення.
Факти ICTV зібрали топ-3 рецепти приготування глазурі для паски.
Традиційна глазур
Інгредієнти:
- 1 білок
- 1 склянка цукру
- лимонний сік
Приготування:
- Відділити білок від жовтка.
- Влити білок до миски, додати цукор, краплю лимонного соку.
- Усе перемішати до стійкої консистенції.
- Мазати на паску одразу, бо глазур швидко застигає.
Читайте також:Сирна паска без випікання – як приготувати
Глазур зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- 0,75 ст. л. згущеного молока
- 2 ст. л. сухого молока
- сік лимона
Приготування:
- Змішати всі інгредієнти.
- Нанести глазур на паску.
Читайте також:Не паскою єдиною. Як приготувати панетоне
Глазур на желатині
Інгредієнти:
- 5 г желатину + 30 г холодної води
- 180 г цукру + 50 г води
Приготування:
- Розчинити цукор на вогні.
- Додати набухлий желатин.
- Збити міксером до охолодження і до утворення пухкої білої маси.
Джерело: fitookkus, kateryna.pushchalo