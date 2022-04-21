Глазур для паски – топ-3 рецепти

21 Квітня 2022, 18:59 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Глазур – невід’ємна складова великодньої паски. Існує багато рецептів приготування солодкого доповнення. Факти ICTV зібрали топ-3 рецепти приготування глазурі для паски. Традиційна глазур Інгредієнти: 1 білок

1 склянка цукру

лимонний сік Приготування: Відділити білок від жовтка. Влити білок до миски, додати цукор, краплю лимонного соку. Усе перемішати до стійкої консистенції. Мазати на паску одразу, бо глазур швидко застигає. Читайте також: Сирна паска без випікання – як приготувати Глазур зі згущеним молоком Інгредієнти: 0,75 ст. л. згущеного молока

2 ст. л. сухого молока

сік лимона Приготування: Змішати всі інгредієнти. Нанести глазур на паску. Читайте також: Не паскою єдиною. Як приготувати панетоне Глазур на желатині Інгредієнти: 5 г желатину + 30 г холодної води

180 г цукру + 50 г води Приготування: Розчинити цукор на вогні. Додати набухлий желатин. Збити міксером до охолодження і до утворення пухкої білої маси. Джерело: fitookkus, kateryna.pushchalo

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