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Їжа

Глазур для паски – топ-3 рецепти

21 Квітня 2022, 18:59
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
паска
Джерело: Pixabay

Глазур – невід’ємна складова великодньої паски. Існує багато рецептів приготування солодкого доповнення.

Факти ICTV зібрали топ-3 рецепти приготування глазурі для паски.

Традиційна глазур

Інгредієнти:

  • 1 білок
  • 1 склянка цукру
  • лимонний сік

Приготування:

  1. Відділити білок від жовтка.
  2. Влити білок до миски, додати цукор, краплю лимонного соку.
  3. Усе перемішати до стійкої консистенції.
  4. Мазати на паску одразу, бо глазур швидко застигає.
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Глазур зі згущеним молоком

Інгредієнти:

  • 0,75 ст. л. згущеного молока
  • 2 ст. л. сухого молока
  • сік лимона

Приготування:

  1. Змішати всі інгредієнти.
  2. Нанести глазур на паску.
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Глазур на желатині

Інгредієнти:

  • 5 г желатину + 30 г холодної води
  • 180 г цукру + 50 г води

Приготування:

  1. Розчинити цукор на вогні.
  2. Додати набухлий желатин.
  3. Збити міксером до охолодження і до утворення пухкої білої маси.

Джерело: fitookkus, kateryna.pushchalo

Теги
Великдень, Кулінарні рецепти, Рецепти
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