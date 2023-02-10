Глазур для паски – це мало не найважливіша частина святкової випічки. Головне, щоб вона не обсипалася та не кришилася, коли ви нарізаєте паску до святкового столу.

Саме тому ми підготували для вас рецепт глазурі, яку готують на желатині, щоб вона не обсипалася.

Глазур на желатині

Що знадобиться:

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Желатин – 0,5 чайної ложки.

Вода – 3 ст. л.

Цукор – 100 г.

Загальний час приготування глазурі на паску – 20 хв.

Процес приготування