Ну що, назло ворогам, ми готуємось до зустрічі Нового 2023 року. Вони думають, що ми будемо голодні. Зась! У нас є рецепти, що не потребують багато електроенергії під час готування.

Шеф Євген Клопотенко пропонує саме такий.

Чізкейк без випікання

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Ніжний, кремовий та в міру солодкий. Щоб відтінити його смак, пропонується зверху покласти карамелізовані кружальця грейпфрута. У вас вийде такий цікавий і, звісно, смачнющий десерт, який нікого не залишить байдужим.

Для нього нам потрібен жирний сир. Краще, якщо буде домашній. Щоб десерт вийшов кремової консистенції, сир необхідно добре перетерти через дрібне сито чи перебити блендером. Цукор додавайте до свого смаку.

Інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру 9%

200 мл натурального несолодкого йогурту

150 г цукру

10 г гранульованого желатину

50 мл води

250 г вівсяного печива

100 г вершкового масла 82,5%

Для прикраси:

1 грейпфрут

2 ст. л. цукру

20 г вершкового масла 82,5%

½ лимона (сік)

20-30 г чорного шоколаду

Приготування:

Залити желатин водою (приблизно 50 г) і відставити на 10 хвилин. Коли желатин розбухне, розчиніть його на паровій бані, постійно помішуючи віничком або ложкою. Потім відставте миску. Якщо желатин почне застигати, поверніть миску на парову баню. Подрібніть вівсяне печиво в крихту. Можна використовувати блендер або скористатися качалкою. Розтопіть 100 г вершкового масла 82,5% та змішайте в мисці з крихтою печива. Добре перемішайте суміш до однорідного стану. Викладіть пластичну масу в розбірну форму діаметром 20 см. Добре утрамбуйте склянкою та поставте в холодильник для застигання на 30 хвилин. Тим часом перетріть через сито кисломолочний сир чи перебийте занурювальним блендером. Додайте несолодкий йогурту та цукор. Добре перемішайте сир з цукром до однорідності блендером або ложкою. Перекладіть в сирну масу розпущений желатин і перемішайте. Потім викладіть на основу з вівсяного печива і знову поставте форму в холодильник для застигання щонайменше на 2 години. Грейпфрут добре помийте та наріжте кружальцями. Якщо вам не дуже подобається гіркота цього цитруса, використайте апельсин. Розтопіть на пательні 20 г вершкового масла 82,5%. Коли масло трохи розтопиться, вичавіть туди сік половини лимона. Додайте 2 ст. ложки цукру. Зменште вогонь і дочекайтеся, поки цукор розтане. Викладіть на пательню кружечки грейпфрута і тушкуйте 5-7 хвилин, поки фрукт не карамелізується. Періодично перевертайте з боку на бік часточки щипчиками або виделкою. Потім викладіть на тарілку, щоб вони повністю остигли.

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14.Після охолодження викладіть карамелізовані кружечки грейпфрута на чизкейк і за бажанням посипте смужками чорного шоколаду.

Джерело: Євген Клопотенко