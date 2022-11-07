Коли читаєш книжки про життя українців у далекому минулому, то обов’язково знайдемо там нагадування про гречаники. Колись їх готували з гречаного борошна з яйцем і сироваткою, а іноді навіть додавали дріжджі чи хлібну закваску.
Наразі, традиційні для нашої кухні гречаники готують з гречки та м’ясного фаршу, переважно, курячого чи індички, та є й без нього, а лише з овочами – вегетаріанські, або навіть веганські.
Шеф Євген Клопотенко пропонує як завжди оригінальний рецепт гречаників з томатним соусом. І не був би він Клопотенком, якби не додав один неочікуваний інгредієнт.
Інгредієнти
Для томатного соусу:
Залийте гречану крупу водою, посоліть за смаком і варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин.
Порубайте ножем шматок сала. Коли гречка охолоне, додайте курячий фарш, подрібнене сало і яйця.
Посоліть і поперчіть за смаком. Сформуйте з цього фаршу котлетки.
Запаніруйте гречаники в манці.
Застеліть деко пергаментом і змастіть соняшниковою олією. Викладіть гречаники і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
Для соусу. Натріть на буряковій тертці яблуко. Перекладіть на пательню разом з томатною пастою і водою. Натріть на тертці чи пропустіть через часниковий прес зубчики часнику.
Наріжте тонкими слайсами гіркий перець, додайте в соус разом з дрібкою цукру і солі. Тушкуйте 2-3 хвилини і тоді уже влийте секретний інгредієнт – 1 ч. л. розчинної кави. Перемішайте соус і дайте ще трішки потушитися.
Подавайте готові гречаники з ароматним томатним соусом з легким присмаком кави.
Джерело: Євген Клопотенко