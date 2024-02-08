Коли йдеться про гуакамоле, ми вже знаємо, що це не просто соус або як ще заведено казати – сальса. Це візитівка мексиканської кухні, яка сягає часів ацтеків.

Класичний рецепт гуакамоле – це м’якоть стиглого авокадо, соку лайма або лимона та солі, збиті до пюреподібного стану. Часто до сальси додають нарізані кубиками помідори, цибулю, часник, спеції та приправи, наприклад паприку, перець та коріандр.

З чим подають гуакамоле? Його можна їсти майже з усім! Страва файно смакує з тортильєю, чипсами начос, брускетами, тако, буріто, тостами. Подати його можна до багатьох м’ясних та овочевих страв. Також заправляють цим соусом макаронні вироби.

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І знаєте, яка крута річ? Гуакамоле не тільки смачний, але й дуже корисний! Авокадо – це справжній суперфуд, повний здорових жирів, вітамінів і мінералів. Тож, насолоджуючися цим дивовижним соусом, ми даруємо своєму організму корисні речовини.

Коли говоримо про рецепт гуакамоле, не можна забувати про той освіжаючий смак, який додає сік лайма або лимона. Він робить смак соусу насиченим, з легкою приємною кислинкою, яка ще й запобігає швидкому потемнінню авокадо. Тож, коли готуємо гуакамоле, не забуваємо додати трішки кислинки – вона зробить твою закуску ще крутішою!

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Як приготувати гуакамоле

Рецепт гуакамоле в домашніх умовах простий та швидкий. Готуймо разом за перевіреним рецептом, щоб додати дню трошки того самого мексиканського настрою!

Інгредієнти:

авокадо (бажано сорту хаас) – 2 шт.

лайм – 0,5 шт.

цибулина червона – 0,5 шт.

помідор (соковитий) – 1 шт.

солодкий перець – 1/4 шт.

сіль, мелений перець чилі – до смаку

оливкова олія – 2 ст. л.

петрушка або кінза – до смаку

Гуакамоле – рецепт приготування

Цибулю дрібно нарізаємо, поливає соком лайма і залишаємо на 10 хвилин. Тим часом зелень промиваємо, обсушуємо і також дрібно нарізаємо. Також кубиками нарізаємо помідор і солодкий перець. М’якоть авокадо гарно розминаємо виделкою. Підготовлені інгредієнти поєднуємо, солимо, перчимо і перемішуємо. Сальсу поливаємо оливковою олією і подаємо до столу. Смачного!

Отже, гуакамоле – це не лише соус. Це настрій, смак та старовинна часточка мексиканської культури. Тож насолодимося моментом і подаруємо собі та близьким трохи цієї їстивної радості.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.