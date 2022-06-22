А ви знали, що молоді кабачки не обов’язково піддавати термічній обробці? Так-так, їх можна їсти сирими, зберігаючи всі поживні речовини, які подарувала природа. А щоб смакувало краще, приготуйте з них локшину за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Молоді кабачки – 3 шт.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Оцет винний або рисовий – 2 ст. л.
- Олія – 3 ст. л.
- Цукрова пудра – 1 ч. л.
- Сіль – за смаком
- Часник – 4 зубчики
- Фета – 100 г
- М’ята – 10 г
- Кінза – 10 г
- Кунжут чи горіх – 5 г
- Перець чилі свіжий – за бажанням
Приготування:
Нарізаємо кабачкові стрічки за допомогою економки – спеціального ножа для чищення картоплі. Або спочатку ріжемо кабачок слайсами, а потім – на довгі смужки.
В окрему мисочку наливаємо соєвий соус, оцет, олію, додаємо сіль, цукрову пудру, вичавлюємо часник. Змішуємо.
Кладемо кабачкову локшину в маринад, перемішуємо. Відправляємо в холодильник на 20 хвилин.
Дістаємо локшину з холодильника й викладаємо на тарілку. Посипаємо дрібними шматочками фети, листочками м’яти та кінзи. Останній штрих – кунжут чи перемелені горіхи.
Алекс Якутов радить цю страву подавати як салат чи гарнір. Кабачки вийдуть хрумкими, з пікантним, яскравим та насиченим смаком. Можна їх також підсмажити на сковорідці, але хрумтіти вони вже не будуть.