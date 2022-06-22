А ви знали, що молоді кабачки не обов’язково піддавати термічній обробці? Так-так, їх можна їсти сирими, зберігаючи всі поживні речовини, які подарувала природа. А щоб смакувало краще, приготуйте з них локшину за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Молоді кабачки – 3 шт.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Оцет винний або рисовий – 2 ст. л.

Олія – 3 ст. л.

Цукрова пудра – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Часник – 4 зубчики

Фета – 100 г

М’ята – 10 г

Кінза – 10 г

Кунжут чи горіх – 5 г

Перець чилі свіжий – за бажанням

Приготування:

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Нарізаємо кабачкові стрічки за допомогою економки – спеціального ножа для чищення картоплі. Або спочатку ріжемо кабачок слайсами, а потім – на довгі смужки.

В окрему мисочку наливаємо соєвий соус, оцет, олію, додаємо сіль, цукрову пудру, вичавлюємо часник. Змішуємо.

Кладемо кабачкову локшину в маринад, перемішуємо. Відправляємо в холодильник на 20 хвилин.

Дістаємо локшину з холодильника й викладаємо на тарілку. Посипаємо дрібними шматочками фети, листочками м’яти та кінзи. Останній штрих – кунжут чи перемелені горіхи.

Алекс Якутов радить цю страву подавати як салат чи гарнір. Кабачки вийдуть хрумкими, з пікантним, яскравим та насиченим смаком. Можна їх також підсмажити на сковорідці, але хрумтіти вони вже не будуть.