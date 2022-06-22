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Їжа

Хрумка локшина з молодих кабачків

22 Червня 2022, 16:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Хрумка локшина з молодих кабачків
Джерело: Depositphotos

А ви знали, що молоді кабачки не обов’язково піддавати термічній обробці? Так-так, їх можна їсти сирими, зберігаючи всі поживні речовини, які подарувала природа. А щоб смакувало краще, приготуйте з них локшину за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.   

Інгредієнти:

  • Молоді кабачки – 3 шт.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Оцет винний або рисовий – 2 ст. л.
  • Олія – 3 ст. л.
  • Цукрова пудра – 1 ч. л.
  • Сіль – за смаком
  • Часник – 4 зубчики
  • Фета – 100 г
  • М’ята – 10 г
  • Кінза – 10 г
  • Кунжут чи горіх – 5 г
  • Перець чилі свіжий – за бажанням

Приготування:

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Нарізаємо кабачкові стрічки за допомогою економки – спеціального ножа для чищення картоплі. Або спочатку ріжемо кабачок слайсами, а потім – на довгі смужки.

В окрему мисочку наливаємо соєвий соус, оцет, олію, додаємо сіль, цукрову пудру, вичавлюємо часник. Змішуємо.

Кладемо кабачкову локшину в маринад, перемішуємо. Відправляємо в холодильник на 20 хвилин.

Дістаємо локшину з холодильника й викладаємо на тарілку. Посипаємо дрібними шматочками фети, листочками м’яти та кінзи. Останній штрих – кунжут чи перемелені горіхи.

Алекс Якутов радить цю страву подавати як салат чи гарнір. Кабачки вийдуть хрумкими, з пікантним, яскравим та насиченим смаком. Можна їх також підсмажити на сковорідці, але хрумтіти вони вже не будуть.

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