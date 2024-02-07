Майонез – французький соус, який свого часу став найпопулярнішім в Україні. Зараз виробляється багато видів майонезу на будь-який смак, але якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не будете купувати його в магазині.

Крім того, зазначає шеф Євген Клопотенко, домашній майонез дешевший, смачніший і корисніший.

Домашній майонез – як зробити

Інгредієнти:

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2 яєчних жовтки

125-150 мл соняшникової олії

10 г гірчиці

1 ст. л. соку лимона

1 дрібка солі

Приготування: Відокремте білки від жовтків. Додайте до жовтків гірчицю. Покладіть все це у широку миску. Збийте жовтки з гірчицею за допомогою вінчика Додайте сік лимона, дрібку солі, знову збийте. Суміш має стати однорідною. В отриману масу тонкою цівкою маленькими порціями додавайте соняшникову олію, постійно збиваючи. Коли додасте останні 5 г олії, добре перемішайте готовий соус.

Щоб отримати майонез із насиченим або незвичайним смаком, додайте до нього трохи спецій. Не бійтеся експериментувати.

Джерело: Євген Клопотенко