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Що приготувати на романтичну вечерю до Дня святого Валентина 2024

12 Лютого 2024, 16:59
Анна Голішевська редакторка стрічки
страви
Джерело: Unsplash

День святого Валентина вважають одним з найромантичніших свят року. Цього дня кожен хоче якось по-особливому порадувати свою другу половинку. Що приготувати на День Закоханих – часте питання, яким задаються пари.

Адже хочеться, щоб було і смачно, і красиво, і, бажано, легко у приготуванні, оскільки часу зазвичай не так багато. Що приготувати на романтичну вечерю до Дня святого Валентина 2024 – читайте в матеріалі.

Канапе Сердечка на День святого Валентина

Інгредієнти:

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  • чорний хліб – 4 скибочки;
  • вершковий сир – 4 ч. л.;
  • огірок – 4 скибочки;
  • червона ікра – 4 ч. л.;
  • м’ята.

Спосіб приготування:

  1. Вирізати за допомогою виїмок для печива сердечка з чорного хліба.
  2. Намазати хліб вершковим сиром.
  3. Викласти на кожен шматочок хліба по тонкій скибочці огірка.
  4. Прикрасити закуску ікрою та м’ятою.
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Салат Чоловічий каприз – рецепт до Дня святого Валентина

Інгредієнти:

  • яловичина – 200 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • майонез;
  • оцет 6%;
  • сир твердий – 150 г;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Відварити яловичину до готовності зі спеціями та сіллю.
  2. Цибулю нарізати дрібно, викласти в ємність і залити сумішшю води з оцтом, залишити маринуватися.
  3. Остудити яловичину і нарізати її невеликими кубиками.
  4. Відварені круто яйця натерти на грубій тертці.
  5. Зібрати салат: викласти шар яловичини, потім мариновану цибулю, нанести майонезну сітку.
  6. Зверху покласти шар натертих яєць. Покрити сирним шаром, натерши попередньо сир на грубій тертці.
  7. Шари в такому порядку повторити ще двічі.

Десерт з желе – вишукана страва до Дня святого Валентина

Желе

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • вишневе желе – 1 пачка;
  • желатин – 1 пакет;
  • сметана – 2 ст. л;
  • цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Розвести желе в воді згідно з інструкцією.
  2. У приготовані нахилені келихи налити вишневе желе до половини обсягу і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  3. Розвести в 150 мл води желатин до повного розчинення.
  4. Змішати сметану з цукром. Коли цукор повністю розчиниться, додати в суміш тепле желе.
  5. Дістати з холодильника келихи з фруктовим желе і доповнити їх білим желе.
  6. Поставити в холодильник на кілька годин.

Полуниця у шоколаді – афродизіак до Дня святого Валентина

Полуниця

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • полуниця – 8 ягід;
  • крекери – 1 ст. л.;
  • мигдаль – 1 ст. л.;
  • розтоплений шоколад – 115 г.

Спосіб приготування:

  1. Розподілити серед мисок товчені крекери, мигдаль і розтоплений шоколад.
  2. Підготувати дерев’яну дошку для подачі: накрити її листом вощеного паперу.
  3. Занурити полуницю спочатку в шоколад, а потім у крекер чи мигдаль.
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День святого Валентина Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти Свято
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