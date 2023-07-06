Малиновий джем – ідеальне доповнення до сирників, домашнього сиру, крекерів та круасанів. Крім того, джем з малини – незамінний засіб при застуді, адже він володіє великою кількістю корисних властивостей.
А ще джем має величезний плюс – він не зацукровується та може простояти дуже довго.
Як зробити малиновий джем в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт малинового джему
Вам знадобиться:
- Малина – 1,2 кг.
- Вода – 100 мл.
- Цукор – 800 г.
- Лимонна кислота – на кінчику ножа.
Як готувати:
Перед приготуванням залиште малину в підсоленій воді на 20-30 хв, це дозволить позбутися хробаків та жуків, що засіли в ягоді.
Тепер ретельно помийте та висушіть ягоду. Далі потрібно подрібнити малину за допомогою блендера чи міксера. Далі пересипте ягоди в каструлю, додайте воду і поставте на повільний вогонь.
Доведіть суміш до кипіння, але не забувайте знімати пінку. Варіть малину близько 5 хв, потім вимкніть вогонь та пропустіть масу через сито.
Перекладіть суміш в іншу каструлю, додайте цукор та ретельно перемішайте. Знову поставте ємність на повільний вогонь, доведіть до кипіння і варіть 15-30 хв.
Тепер в окремій посудині розчиніть лимонну кислоту у воді та починайте поступово вливати у джем. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з вогню.
Коли джем охолоне та загусне – усе готово! Переливайте малиновий джем у банки та зберігайте в холодильнику чи на балконі.