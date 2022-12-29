Канапе – це маленькі бутербродики, які складаються зі скибочки свіжого хліба та різноманітної начинки. Маленькі порційні канапки ідеально підійдуть для святкового новорічного столу 2023!
Найкращі рецепти канапок на Новий рік 2023, читайте в нашому матеріалі.
Канапки з бринзою та огірком
Знадобляться такі інгредієнти:
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- свіжий хліб — 1 шт.;
- бринза — 1,5 ст. л.;
- часник — 0,5 зубчика;
- огірок — 0,5 шт.;
- майонез — за смаком.
Приготування:
- Свіжий хліб нарізаємо на невеликі квадратики та підсушуємо на сковорідці.
- Бринзу змішуємо з майонезом.
- Додаємо туди подрібнений часник та усе ретельно перемішуємо.
- Готову суміш намазуємо на канапки.
- Паралельно нарізаємо кільцями огірок та кладемо на канапе.
Канапе з яйцем та сьомгою
Для приготування канапе, знадобиться:
- хліб — 10 скибочок;
- сьомга — 10 скибочок;
- варені яйця — 5 шт.;
- лимон — ½ шт.;
- вершковий сир — за смаком;
- зелена цибуля, кріп, ікра — для прикрашення.
Приготування:
- Підсушуємо кожну скибочку хліба на сковорідці.
- Паралельно варимо яйця, а після приготування, перерізаємо на дві частини.
- Змащуємо хліб вершковим сиром, посипаємо нарізаною цибулею.
- Нарізаємо сьомгу на скибочки та кладемо на канапку.
- Скроплюємо бутербродики лимонним соком та кладемо половинку яйця.
- Канапе можна прикрасити ікрою та зеленню.
Канапки з червоною рибою та авокадо
Вам знадобиться:
- чорний хліб – 5 скибочок;
- авокадо – 1 шт;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- сіль за смаком;
- червона риба – 250 г;
- огірок – 1 шт;
- оливки – 20 шт.
Приготування
- Наріжте кожну скибочку хліба на чотири рівні квадратики.
- Авокадо розріжте та розімніть виделкою. До мʼякоті додайте лимонний сік та сіль.
- Наріжте червону рибу та огірок на скибочки за розмірами хліба.
- Кожен шматочок хліба намажте пастою з авокадо, на верх покладіть рибу та огірок.
- На верх покладіть оливку та вставте шпажку в канапку, аби усі інгредієнти трималися.
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