29 Грудня 2022, 17:27 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Канапе – це маленькі бутербродики, які складаються зі скибочки свіжого хліба та різноманітної начинки. Маленькі порційні канапки ідеально підійдуть для святкового новорічного столу 2023! Найкращі рецепти канапок на Новий рік 2023, читайте в нашому матеріалі. Канапки з бринзою та огірком Знадобляться такі інгредієнти: Зараз дивляться свіжий хліб — 1 шт.;

бринза — 1,5 ст. л.;

часник — 0,5 зубчика;

огірок — 0,5 шт.;

майонез — за смаком. Приготування: Свіжий хліб нарізаємо на невеликі квадратики та підсушуємо на сковорідці. Бринзу змішуємо з майонезом. Додаємо туди подрібнений часник та усе ретельно перемішуємо. Готову суміш намазуємо на канапки. Паралельно нарізаємо кільцями огірок та кладемо на канапе. Канапе з яйцем та сьомгою Для приготування канапе, знадобиться: хліб — 10 скибочок;

сьомга — 10 скибочок;

варені яйця — 5 шт.;

лимон — ½ шт.;

вершковий сир — за смаком;

зелена цибуля, кріп, ікра — для прикрашення. Приготування: Підсушуємо кожну скибочку хліба на сковорідці. Паралельно варимо яйця, а після приготування, перерізаємо на дві частини. Змащуємо хліб вершковим сиром, посипаємо нарізаною цибулею. Нарізаємо сьомгу на скибочки та кладемо на канапку. Скроплюємо бутербродики лимонним соком та кладемо половинку яйця. Канапе можна прикрасити ікрою та зеленню. Канапки з червоною рибою та авокадо Вам знадобиться: чорний хліб – 5 скибочок;

авокадо – 1 шт;

лимонний сік – 1 ч. л.;

сіль за смаком;

червона риба – 250 г;

огірок – 1 шт;

оливки – 20 шт. Приготування Наріжте кожну скибочку хліба на чотири рівні квадратики. Авокадо розріжте та розімніть виделкою. До мʼякоті додайте лимонний сік та сіль. Наріжте червону рибу та огірок на скибочки за розмірами хліба. Кожен шматочок хліба намажте пастою з авокадо, на верх покладіть рибу та огірок. На верх покладіть оливку та вставте шпажку в канапку, аби усі інгредієнти трималися. Читайте також: Простий та вишуканий: рецепт крабового салату

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