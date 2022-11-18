18 Листопада 2022, 18:06 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

У шефа Алекса Якутова є рецепт смачної страви з капусти. Отже, він пропонує читачам приготувати просту та корисну томлену капусту з грибами. Інгредієнти: Капуста свіжа – 600 г

Капуста квашена – 500 г

Гриби шампіньйони – 450 г

Гриби білі морожені – 250 г

Цибуля ріпчаста – 350 г

Томатна паста – 150 г

Курячий бульйон – 500 мл

Біле вино – 50 г

Перлова крупа – 100 г Приготування: Зараз дивляться Відварити перлову крупу. Овочі очистити. Цибулю нарізати соломкою. Гриби також нарізати соломкою. Обсмажити цибулю разом із грибами. Викласти на пательню всю капусту, припустити. Додати томатну пасту, прогріти, влити бульйон та вино. Томити до повної готовності. Довести до смаку сіллю та перцем. В кінці додати перлову крупу. Читайте також: Путря – каша, яку не потрібно варити Смачного!

Джерело Новий канал

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