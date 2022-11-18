У шефа Алекса Якутова є рецепт смачної страви з капусти. Отже, він пропонує читачам приготувати просту та корисну томлену капусту з грибами.
Інгредієнти:
- Капуста свіжа – 600 г
- Капуста квашена – 500 г
- Гриби шампіньйони – 450 г
- Гриби білі морожені – 250 г
- Цибуля ріпчаста – 350 г
- Томатна паста – 150 г
- Курячий бульйон – 500 мл
- Біле вино – 50 г
- Перлова крупа – 100 г
Приготування:
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- Відварити перлову крупу.
- Овочі очистити. Цибулю нарізати соломкою.
- Гриби також нарізати соломкою.
- Обсмажити цибулю разом із грибами.
- Викласти на пательню всю капусту, припустити.
- Додати томатну пасту, прогріти, влити бульйон та вино. Томити до повної готовності.
- Довести до смаку сіллю та перцем.
- В кінці додати перлову крупу.
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Смачного!