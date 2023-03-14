Картопля Анна – це соковита запіканка, популярна у багатьох країнах світу. Головний секрет приготування ідеальної картоплі Анни – у товщині слайсів.
Для цього овочі потрібно нарізати максимально тонко. Кожен картопляний шар солиться і поливається топленим вершковим маслом. Як приготувати картоплю Анну – читайте в матеріалі.
Картопля Анна: рецепт приготування покроково
Інгредієнти:
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- 1 кг картоплі;
- 110 г вершкового масла;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування:
- Масло розтопіть в сотейнику на середньому вогні. Після цього кип’ятіть його приблизно дві хвилини.
- Піна з масла повинна осісти. Процідіть його за допомогою марлі або паперового рушника.
- Картоплю наріжте дуже тонкими кружальцями, приблизно по 1 або 2 мм завтовшки.
- Круглу форму для запікання добре змастіть топленим маслом.
- Укладіть шар картопляних кружечків один на одного.
- Кожен шар посоліть та полийте вершковим маслом.
- Верхній шар картоплі теж посоліть та змастіть маслом.
- Випікайте за 215 градусів 1 годину.
- Накрийте форму великою пласкою тарілкою та акуратно переверніть картоплю.
- Якщо бажаєте отримати більш насичений смак – в шари картоплі перед запіканням можна додати нарізану кружечками цибулю, поперчити та перед подачею прикрасити запіканку зеленню.