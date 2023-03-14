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Їжа

Картопля Анна: рецепт вишуканої запіканки з 3-х інгредієнтів

14 Березня 2023, 18:08
Анна Голішевська Редакторка сайту
Картопля Анна: рецепт вишуканої запіканки з 3-х інгредієнтів
Джерело: Instagram

Картопля Анна –  це соковита запіканка, популярна у багатьох країнах світу. Головний секрет приготування ідеальної картоплі Анни – у товщині слайсів.

Для цього овочі потрібно нарізати максимально тонко. Кожен картопляний шар солиться і поливається топленим вершковим маслом. Як приготувати картоплю Анну – читайте в матеріалі.

Картопля Анна: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

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  • 1 кг картоплі;
  • 110 г вершкового масла;
  • сіль до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Масло розтопіть в сотейнику на середньому вогні. Після цього кип’ятіть його приблизно дві хвилини.
  2. Піна з масла повинна осісти. Процідіть його за допомогою марлі або паперового рушника.
  3. Картоплю наріжте дуже тонкими кружальцями, приблизно по 1 або 2 мм завтовшки.
  4. Круглу форму для запікання добре змастіть топленим маслом.
  5. Укладіть шар картопляних кружечків один на одного.
  6. Кожен шар посоліть та полийте вершковим маслом.
  7. Верхній шар картоплі теж посоліть та змастіть маслом.
  8. Випікайте за 215 градусів 1 годину.
  9. Накрийте форму великою пласкою тарілкою та акуратно переверніть картоплю.
  10. Якщо бажаєте отримати більш насичений смак – в шари картоплі перед запіканням можна додати нарізану кружечками цибулю, поперчити та перед подачею прикрасити запіканку зеленню.
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