Картопля Анна – це соковита запіканка, популярна у багатьох країнах світу. Головний секрет приготування ідеальної картоплі Анни – у товщині слайсів.

Для цього овочі потрібно нарізати максимально тонко. Кожен картопляний шар солиться і поливається топленим вершковим маслом. Як приготувати картоплю Анну – читайте в матеріалі.

Картопля Анна: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

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1 кг картоплі;

110 г вершкового масла;

сіль до смаку.

Спосіб приготування: