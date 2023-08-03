Кавун на грилі – це смачно, несподівано, креативно і просто. Сьогодні, у Всесвітній день кавуна, саме час подивитися на це диво з баштану з нового ракурсу. Виявляється, його можна їсти не лише свіжим, а й смаженим на грилі.

Шеф, експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов стверджує, що цей кавунний делікатес неодмінно завоює ваші серця і шлунки.

До речі, страва називається Душа кавуна. Душею вважають оту соковиту серединку, яку вирізають для дітей чи для найпочесніших гостей. І Алекс пропонує її оцінити.

Необхідні інгредієнти:

кавун – 2 півкільця

соус гранатовий – 4 ч. л.

помідори – 3 шт.

фета – 100 г

насіння гарбуза – 30 г

перець чорний мелений – за смаком

сіль – за смаком

Приготування страви покроково:

Відріжте від кавуна шматок товщиною 3-4 сантиметри. Після цього розріжте його на два півкільця. Відокремте м’якоть кавуна від скоринки за допомогою ножа. Викладіть м’якоть на пательню-гриль і підсмажте на великому вогні з обох боків по секунд 15. Після перекладіть на тарілку. Наріжте помідори кільцями та викладіть на деко. Посипте їх чорним перцем та сіллю. Поставте деко в розігріту духовку на 10 хвилин. Збризніть підсмажений кавун гранатовим соусом. Викладіть на нього печені помідори. Посипте подрібненою фетою та насінням гарбуза.

Готово! Можна ласувати самому і друзів запрошувати.

Фото: Згенеровано ШІ