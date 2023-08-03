Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Кавун на грилі: делікатес від Алекса Якутова вразить вас міксом смаків

3 Серпня 2023, 12:49
Валентина Андрейко журналістка
кавун на грилі

Кавун на грилі – це смачно, несподівано, креативно і просто. Сьогодні, у Всесвітній день кавуна, саме час подивитися на це диво з баштану з нового ракурсу. Виявляється, його можна їсти не лише свіжим, а й смаженим на грилі.

Шеф, експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов стверджує, що цей кавунний делікатес неодмінно завоює ваші серця і шлунки.

До речі, страва називається Душа кавуна. Душею вважають оту соковиту серединку, яку вирізають для дітей чи для найпочесніших гостей. І Алекс пропонує її оцінити.

Необхідні інгредієнти:

  • кавун – 2 півкільця
  • соус гранатовий – 4 ч. л.
  • помідори – 3 шт.
  • фета – 100 г
  • насіння гарбуза – 30 г
  • перець чорний мелений – за смаком
  • сіль – за смаком

Приготування страви покроково:

  1. Відріжте від кавуна шматок товщиною 3-4 сантиметри. Після цього розріжте його на два півкільця.
  2. Відокремте м’якоть кавуна від скоринки за допомогою ножа.
  3. Викладіть м’якоть на пательню-гриль і підсмажте на великому вогні з обох боків по секунд 15. Після перекладіть на тарілку.
  4. Наріжте помідори кільцями та викладіть на деко. Посипте їх чорним перцем та сіллю. Поставте деко в розігріту духовку на 10 хвилин.
  5. Збризніть підсмажений кавун гранатовим соусом. Викладіть на нього печені помідори.
  6. Посипте подрібненою фетою та насінням гарбуза.

Готово! Можна ласувати самому і друзів запрошувати.

Читайте також:
кабачки маринованіУзимку здивуєте гостей: рецепт маринованих кабачків з кетчупом чілі

Фото: Згенеровано ШІ

Джерело
Новий канал
Теги
кавуни Кулінарні рецепти Новий канал
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь