Кавун на грилі – це смачно, несподівано, креативно і просто. Сьогодні, у Всесвітній день кавуна, саме час подивитися на це диво з баштану з нового ракурсу. Виявляється, його можна їсти не лише свіжим, а й смаженим на грилі.
Шеф, експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов стверджує, що цей кавунний делікатес неодмінно завоює ваші серця і шлунки.
До речі, страва називається Душа кавуна. Душею вважають оту соковиту серединку, яку вирізають для дітей чи для найпочесніших гостей. І Алекс пропонує її оцінити.
Необхідні інгредієнти:
- кавун – 2 півкільця
- соус гранатовий – 4 ч. л.
- помідори – 3 шт.
- фета – 100 г
- насіння гарбуза – 30 г
- перець чорний мелений – за смаком
- сіль – за смаком
Приготування страви покроково:
- Відріжте від кавуна шматок товщиною 3-4 сантиметри. Після цього розріжте його на два півкільця.
- Відокремте м’якоть кавуна від скоринки за допомогою ножа.
- Викладіть м’якоть на пательню-гриль і підсмажте на великому вогні з обох боків по секунд 15. Після перекладіть на тарілку.
- Наріжте помідори кільцями та викладіть на деко. Посипте їх чорним перцем та сіллю. Поставте деко в розігріту духовку на 10 хвилин.
- Збризніть підсмажений кавун гранатовим соусом. Викладіть на нього печені помідори.
- Посипте подрібненою фетою та насінням гарбуза.
Готово! Можна ласувати самому і друзів запрошувати.
Фото: Згенеровано ШІ