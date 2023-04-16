З віком жінки починають приділяти стану своєї шкіри особливу увагу. Проте доглядаючи за обличчям, жінки часто забувають про шию та декольте.
Шкіра у цій зоні ніжна, тонка та вразлива, тому з віком на ній утворюються поперечні заломи та зморшки, так звані кільця Венери.
Факти ICTV дізнавалися, що таке кільця Венери, чому вони виникають та як їх позбутися.
Кільця Венери: що це та причини появи
Кільця Венери – поширена проблема серед жінок. Простими словами, це поперечні зморшки, які з’являються навколо шиї.
За словами косметолога Катерини Стайко, шкіра на шиї з часом втрачає еластичність та має тенденцію сильно розтягуватися.
– Ситуація ускладнюється з віком: зморшки на шиї стають глибшими, темнішими, ширшими, а шкіра обвисає, – додає косметолог.
Що ж саме сприяє появі кілець Венери:
- Спадкова схильність, пов’язана зі швидким зменшенням шару підшкірної жирової клітковини – трапляються випадки, коли у підлітка (13-15 років) вже можуть зʼявлятися кільця Венери.
- Неправильна поза під час багатогодинної роботи за комп’ютером чи телефоном – коли ми щось переглядаємо в телефоні, голова постійно нахиляється, платизма (м’яз шиї) послаблюється, шкіра на шиї згинається, формуючи складки.
- Відкладення солей на шийних хребцях, шия нахиляється вперед, що сприяє появі зморшок.
- Різка зміна ваги.
- Вікові зміни – зморшки виникають через зниження вироблення колагену (такий процес починається з 25 років).
– Кільця Венери на шиї вважають одними з основних ознак старіння, які видають наш вік. Тому не забувайте про догляд за шиєю! – радить лікар.
Що робити, аби запобігти ранньому формуванню кілець Венери
Косметолог Катерина Стайко надає кілька порад:
- Стежте за правильною поставою.
- Підіймати ґаджети на рівень очей, а не нахиляти шию.
- Займатися спортом для здоров’я м’язів спини.
- Доглядати за шиєю, як і за обличчям: очищуйте, зволожуйте та захищайте від сонця.
– А якщо вже маєте видимі кільця на шиї, то в поміч вам прийдуть ін’єкційні омолоджуючі процедури, – додає лікар.
Як позбутися від кілець Венери – поради косметолога
Лікар-косметолог Оксана Макаренко зазначає, що доглядати за шкірою шию можна за допомогою масажу у домашніх умовах.
– Масаж шиї важливо проводити вдома вранці та ввечері при нанесенні сироватки та крему, – каже косметолог.
Доглядові засоби наносяться обережними рухами знизу вгору вздовж шиї, таким чином піднімаючи тканини вгору, розслаблюючи м’яз шиї та розгладжуючи кільця Венери.
– Такі ритуали підтримують шкіру в хорошому стані, проте позбутися кілець Венери в домашніх умовах з їх допомогою неможливо, – додає Макаренко.
Також косметолог радить включати в щоденний догляд засоби з ретинолом, вітаміном С, полінуклеотидами для живлення шкіри та гіалуроновою кислотою для її зволоження, фруктові кислоти – для стимуляції синтезу колагену.
– Як і обличчя, шию важливо ховати від сонця – воно провокує процеси фотостаріння. Для цього важливо використовувати SPF 30+, – радить косметолог.
За словами Макаренко, існує багато ін’єкційних процедур, які допоможуть прибрати кільця Венери. Але їх вам має призначити лікар-косметолог після огляду!
Також розгладити шкіру шиї та прибрати кільця Венери можна за допомогою спеціальних апаратних процедур. Але їх теж має виконувати лише професійний косметолог!