З віком жінки починають приділяти стану своєї шкіри особливу увагу. Проте доглядаючи за обличчям, жінки часто забувають про шию та декольте.

Шкіра у цій зоні ніжна, тонка та вразлива, тому з віком на ній утворюються поперечні заломи та зморшки, так звані кільця Венери.

Факти ICTV дізнавалися, що таке кільця Венери, чому вони виникають та як їх позбутися.

Кільця Венери: що це та причини появи

Кільця Венери – поширена проблема серед жінок. Простими словами, це поперечні зморшки, які з’являються навколо шиї.

За словами косметолога Катерини Стайко, шкіра на шиї з часом втрачає еластичність та має тенденцію сильно розтягуватися.

– Ситуація ускладнюється з віком: зморшки на шиї стають глибшими, темнішими, ширшими, а шкіра обвисає, – додає косметолог.

Що ж саме сприяє появі кілець Венери:

Спадкова схильність , пов’язана зі швидким зменшенням шару підшкірної жирової клітковини – трапляються випадки, коли у підлітка (13-15 років) вже можуть зʼявлятися кільця Венери.

, пов’язана зі швидким зменшенням шару підшкірної жирової клітковини – трапляються випадки, коли у підлітка (13-15 років) вже можуть зʼявлятися кільця Венери. Неправильна поза під час багатогодинної роботи за комп’ютером чи телефоном – коли ми щось переглядаємо в телефоні, голова постійно нахиляється, платизма (м’яз шиї) послаблюється, шкіра на шиї згинається, формуючи складки.

під час багатогодинної роботи за комп’ютером чи телефоном – коли ми щось переглядаємо в телефоні, голова постійно нахиляється, платизма (м’яз шиї) послаблюється, шкіра на шиї згинається, формуючи складки. Відкладення солей на шийних хребцях , шия нахиляється вперед, що сприяє появі зморшок.

, шия нахиляється вперед, що сприяє появі зморшок. Різка зміна ваги.

Вікові зміни – зморшки виникають через зниження вироблення колагену (такий процес починається з 25 років).

– Кільця Венери на шиї вважають одними з основних ознак старіння, які видають наш вік. Тому не забувайте про догляд за шиєю! – радить лікар.

Що робити, аби запобігти ранньому формуванню кілець Венери

Косметолог Катерина Стайко надає кілька порад:

Стежте за правильною поставою.

Підіймати ґаджети на рівень очей, а не нахиляти шию.

Займатися спортом для здоров’я м’язів спини.

Доглядати за шиєю, як і за обличчям: очищуйте, зволожуйте та захищайте від сонця.

– А якщо вже маєте видимі кільця на шиї, то в поміч вам прийдуть ін’єкційні омолоджуючі процедури, – додає лікар.

Як позбутися від кілець Венери – поради косметолога

Лікар-косметолог Оксана Макаренко зазначає, що доглядати за шкірою шию можна за допомогою масажу у домашніх умовах.

– Масаж шиї важливо проводити вдома вранці та ввечері при нанесенні сироватки та крему, – каже косметолог.

Доглядові засоби наносяться обережними рухами знизу вгору вздовж шиї, таким чином піднімаючи тканини вгору, розслаблюючи м’яз шиї та розгладжуючи кільця Венери.

– Такі ритуали підтримують шкіру в хорошому стані, проте позбутися кілець Венери в домашніх умовах з їх допомогою неможливо, – додає Макаренко.

Також косметолог радить включати в щоденний догляд засоби з ретинолом, вітаміном С, полінуклеотидами для живлення шкіри та гіалуроновою кислотою для її зволоження, фруктові кислоти – для стимуляції синтезу колагену.

– Як і обличчя, шию важливо ховати від сонця – воно провокує процеси фотостаріння. Для цього важливо використовувати SPF 30+, – радить косметолог.

За словами Макаренко, існує багато ін’єкційних процедур, які допоможуть прибрати кільця Венери. Але їх вам має призначити лікар-косметолог після огляду!

Також розгладити шкіру шиї та прибрати кільця Венери можна за допомогою спеціальних апаратних процедур. Але їх теж має виконувати лише професійний косметолог!