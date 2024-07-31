Коктейль Дайкірі – це класика, яка пройшла випробування часом, і досі залишається однією з найулюбленіших алкогольних напоїв у світі.

Рецепт Дайкірі зовсім простий, але такий легендарний! Він згадується у багатьох творах американської літератури XX століття, зокрема в книгах Ернеста Хемінгуея, який був шанувальником цього напою.

До речі, існує багато варіацій цього коктейлю, зокрема заморожений Дайкірі, де інгредієнти змішуються з льодом у блендері чи полуничний Дайкірі, який готується з додаванням полуниць.

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Дайкірі є ідеальним напоєм для літніх вечірок, барбекю або просто для вечірнього відпочинку вдома.

Отже, як приготувати класичний дайкірі – читайте в матеріалі.

Дайкірі класичний: рецепт

Використовуйте свіжий сік лайму і якісний білий ром. Це основний критерій якості цього напою.

Дайкірі – склад:

білий ром – 60 мл

цукровий сироп – 15 мл чи цукор – 2 барні ложки

фреш лайма – 30 мл

кубики льоду – до смаку

Перед тим, як розпочати приготування, охолодіть келих для подачі. Це допоможе зберегти температуру та смакові властивості напою.

Приготування:

Вичавіть сік з лайма за допомогою преса для цитрусових. Не забуваймо, нам знадобиться 30 мл фрешу Відміряйте 60 мл білого рому та 15 мл цукрового сиропу. У шейкер налийте 30 мл фрешу лайма, 15 мл цукрового сиропу та 60 мл білого рому. Додайте кубики льоду. Закрийте шейкер та ретельно збийте протягом 15 секунд, доки шейкер не стане холодним. Через стрейнер перелийте Дайкірі у попередньо охолоджений бокал. Подавайте одразу, щоб зберегти освіжаючий смак та аромат.

Не бійтеся експериментувати з різними смаками, додаючи свіжі фрукти або ягоди для створення нових варіацій коктейлю.

Спробуйте дайкірі рецепт вже сьогодні та відчуйте смак Куби! Усім гарного відпочинку!