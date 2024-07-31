Коктейль Дайкірі – це класика, яка пройшла випробування часом, і досі залишається однією з найулюбленіших алкогольних напоїв у світі.
Рецепт Дайкірі зовсім простий, але такий легендарний! Він згадується у багатьох творах американської літератури XX століття, зокрема в книгах Ернеста Хемінгуея, який був шанувальником цього напою.
До речі, існує багато варіацій цього коктейлю, зокрема заморожений Дайкірі, де інгредієнти змішуються з льодом у блендері чи полуничний Дайкірі, який готується з додаванням полуниць.
Дайкірі є ідеальним напоєм для літніх вечірок, барбекю або просто для вечірнього відпочинку вдома.
Отже, як приготувати класичний дайкірі – читайте в матеріалі.
Дайкірі класичний: рецепт
Використовуйте свіжий сік лайму і якісний білий ром. Це основний критерій якості цього напою.
Дайкірі – склад:
- білий ром – 60 мл
- цукровий сироп – 15 мл чи цукор – 2 барні ложки
- фреш лайма – 30 мл
- кубики льоду – до смаку
Перед тим, як розпочати приготування, охолодіть келих для подачі. Це допоможе зберегти температуру та смакові властивості напою.
Приготування:
- Вичавіть сік з лайма за допомогою преса для цитрусових. Не забуваймо, нам знадобиться 30 мл фрешу
- Відміряйте 60 мл білого рому та 15 мл цукрового сиропу.
- У шейкер налийте 30 мл фрешу лайма, 15 мл цукрового сиропу та 60 мл білого рому.
- Додайте кубики льоду.
- Закрийте шейкер та ретельно збийте протягом 15 секунд, доки шейкер не стане холодним.
- Через стрейнер перелийте Дайкірі у попередньо охолоджений бокал. Подавайте одразу, щоб зберегти освіжаючий смак та аромат.
Не бійтеся експериментувати з різними смаками, додаючи свіжі фрукти або ягоди для створення нових варіацій коктейлю.
Спробуйте дайкірі рецепт вже сьогодні та відчуйте смак Куби! Усім гарного відпочинку!