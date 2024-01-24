Квашена капуста містить дуже багато корисних для організму речовин. Саме тому її особливо рекомендується вживати взимку, коли організму не вистачає вітамінів.

Засолену капусту можна купити в магазині, проте краще приготувати самостійно. І зробити це бажано за місячним календарем, тоді квашена капуста вийде хрумкою та смачною.

Факти ICTV дізналися та розповідають про сприятливі та несприятливі дні для квашення капусти у лютому 2024 року.

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Коли квасити капусту в лютому 2024 — сприятливі дні

Господині часто думають, що немає різниці, коли солити капусту. Але це помилкове судження. Щоб капуста вийшла хрусткою та смачною, важливо правильно вибрати день для квашення за місячним календарем.

Езотерики вважають, що найкращий період для квашення капусти — висхідний місяць. Саме у цей час бактерії, що викликають бродіння, стають активними. Якщо засолити капусту в період спадного місяця, то їхня активність буде мінімальною, тому продукт може зіпсуватися або вийти несмачним, водянистим та занадто м’яким.

Також солити та квасити капусту краще, коли місяць перебуває в активних знаках.

У лютому 2024 року сприятливими днями для соління капусти за місячним календарем будуть 14, 15, 16 лютого. Це буде висхідний місяць у Тельці.

14 лютого приготуванням капусти можна зайнятися починаючи з 15 години, 15 та 16 — всі 24 години. Згідно з прогнозом, капуста засолена у ці дні збереже всі корисні та поживні речовини.

Наступним вдалим періодом для квашення капусти буде період висхідного місяця у Близнюках. Найкращими датами будуть 17 та 18 лютого.

19, 20 лютого та першу половину 21 лютого також можна квасити капусту. Це буде висхідний місяць у Раці.

Капуста, засолена у перераховані сприятливі дні лютого 2024 року, порадує смаком, буде хрусткою та збереже всі поживні речовини.

Коли не можна квасити капусту в лютому 2024

У лютому не рекомендується квасити капусту у дні молодика та у повню. У 2024 році — це 9 та 24 лютого. Це найнесприятливіші дні для квашення та соління капусти. Ви марно витратите час й отримаєте несмачний продукт.

Згідно з місячним календарем, у лютому 2024 року є багато вдалих періодів для квашення капусти. Тож сміливо беріться за соління.