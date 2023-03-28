Коли можна пити алкоголь після збільшення губ – відповідь лікаря

Контурна пластика губ – одна з найпопулярніших послуг естетичної медицини. Завдяки введенню гіалуронової кислоти в губи, косметолог корегує форму, змінює розмір та виправляє асиметрію уст.
Процедура збільшення губ має чимало протипоказань. Крім того, дівчата повинні дотримуватися певних правил як до, так і після проведення контурної пластики.
Факти ICTV дізнавалися, що заборонено робити після збільшення губ та як довго не можна вживати алкоголь.
Чого не можна робити після контурної пластики губ?
Лікар-дерматовенеролог Наталія Черняк зазначає, що після процедури на губах з’являється набряк, синці, легкий біль від уколів. І це нормально, адже губи травмовані!
Якщо не дотримуватись рекомендацій свого косметолога, можливі ускладнення після контурної пластики:
- поява гематом у місці уколу;
- зараження бактеріальною інфекцією.
– Щоб запобігти розвитку ускладнень та прискорити реабілітації, необхідно дотримуватись рекомендацій дерматолога-косметолога, – радить Черняк.
За словами лікаря, після контурної пластики не можна чіпати, чухати або тиснути на губи протягом двох-трьох днів після процедури. Також не можна цілуватися.
Крім того, до повного загоєння слід відмовитися від:
- продуктів, які затримують рідину в організмі (ковбасні вироби, сіль та спеції);
- алкогольних напоїв.
– Протягом 48 годин після збільшення верхньої губи слід уникати впливу високих температур, відмовитися від відвідування гарячої йоги, сауни та лазні. Сильний жар може зробити набряк губ більш вираженим, – каже Черняк.
Косметолог також може порадити вам відмовитись від польотів літаком як мінімум на один тиждень. Річ у тім, що перепади тиску можуть посилити гематоми та синці, що з’явилися після збільшення губ.
Коли можна пити алкоголь після збільшення губ?
За словами лікаря-дерматовенеролога, алкоголь розріджує кров та викликає запалення. Тому алкогольні напої не можна вживати перші кілька днів після процедури.
– Лише після того, як набряк з губ повністю зникне, можна знову пити алкогольні напої! – каже лікар.
Зазвичай після контурної пластики губи повністю загоюються протягом одного тижня. Але протягом 7-10 днів може зберігатися незначна набряклість. Тому радимо дочекатися, коли набряк повністю зникне і лише тоді пити алкоголь. Це ж стосується і куріння!
Курити також можна лише після того, як повністю зійде набряк.
– Куріння підвищує ризик зараження інфекцією. Тому палити після контурної пластики губ не можна з моменту введення філера до зникнення набряку, – додає лікар.
До речі, щоб запобігти потраплянню інфекції та пришвидшити зменшення набряклості, фарбувати губи відразу після збільшення теж не можна.
– Користуватися блисками, помадами та олівцями для губ можна через три-чотири дні після контурної пластики, – каже Черняк.