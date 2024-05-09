Мабуть, всі ми пам’ятаємо, коли у дитинстві бабуся або мама робили компоти. Але чи пробували ви коли-небудь компот з акації на зиму? Цей ароматний напій – справжня знахідка!

Квіти акації мають приємний аромат та солодкуватий смак. Але особливо вони відомі своїми корисними властивостями, які можна використовувати у кулінарії.

За запропонованим нижче рецептом ви отримаєте ароматний і смачний компот, який здивує та потішить ваших рідних приємним смаком.

Збирайте квіти акації лише з дерев, що ростуть у чистих місцях, далеко від доріг та інших джерел забруднення. Важливо вибирати квіти молоденькі, які ще не відцвіли та не мають пошкоджень.

Як закрити компот з акації на зиму

Замість апельсина можна покласти у напій лимон чи лайм, але тоді кількість лимонної кислоти треба зменшити вполовину.

Інгредієнти на 1 банку об’ємом 3 л:

суцвіття акації – 6-8 шт.

апельсин (скибки) – 3-5 шт.

цукор – 220 г

лимонна кислота – 1 ч. л.

гілочки м’яти чи листочки каркаде – 1-2 шт.

Компот з акації на зиму: рецепт покроково

Суцвіття акації гарно промити холодною водою 3-4 рази та викласти на друшляк, щоб вода стекла. Це треба зробити обов’язково та ретельно, щоб видалити будь-які забруднення та комах. Потім перекласти суцвіття в чисті стерилізовані банки. Також у банки додати скибки апельсина, всипати цукор та лимонну кислоту. Викласти для кольору, якщо є, гілочки м’яти чи листочки каркаде. Залити банку з компотом з акації на зиму окропом і відразу закатати стерилізованими кришками. Банку з напоєм перевернути догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного охолодження.

Зберігати в темному, бажано прохолодному місці.

Тепер у вас є рецепт смачного і корисного компоту з акації, яким можна насолоджуватися усю зиму. Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.