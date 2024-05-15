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Консервована петрушка на зиму в банках: як заготовити

15 Травня 2024, 18:00
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Петрушка на зиму в банках

Взимку частенько виникає ситуація, коли потрібна для приготування тієї чи іншої страви свіжа петрушка, а вона вже закінчилася чи її просто немає.

Щоб цього не трапилося, один з найкращих варіантів – витратити трохи часу заготовити петрушку на зиму в банках.

Заготовлена за цим рецептом петрушка не тільки залишиться, як свіжа, а й набуде ще більш насиченого аромату та смаку.

Як заготовити петрушку на зиму в банках

У такий самий спосіб можна заготовити й кріп. Або закрити разом петрушку та кріп.

Інгредієнти:

  • петрушка свіжа насиченого зеленого кольору
  • вода
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Пучки петрушки промиваємо холодною водою та обсушуємо.
  2. Зелень нарізаємо і щільно викладаємо у стерилізовані банки.
  3. У каструлю вливаємо 0,5 л води і доводимо до кипіння. Додаємо 2 ст. л. великої солі та перемішуємо до повного розчинення. Потім охолоджуємо до кімнатної температури.
  4. Вливаємо води у банки з петрушкою стільки, щоб вона була повність залита розсолом.
  5. Закриваємо банки металевими або капроновими кришками. Зберігаємо у холодильнику.

Петрушка на зиму в банках: переваги

  • Запропонований спосіб заготівлі петрушки дозволяє зберегти свіжий смак і аромат.
  • Заготовлена в банках петрушка готова до вживання в будь-який момент.
  • Петрушка багата на вітаміни А, С і К та антиоксиданти. Також вона має сечогінні властивості, покращує травлення і сприяє зміцненню імунної системи.
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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