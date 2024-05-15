Взимку частенько виникає ситуація, коли потрібна для приготування тієї чи іншої страви свіжа петрушка, а вона вже закінчилася чи її просто немає.

Щоб цього не трапилося, один з найкращих варіантів – витратити трохи часу заготовити петрушку на зиму в банках.

Заготовлена за цим рецептом петрушка не тільки залишиться, як свіжа, а й набуде ще більш насиченого аромату та смаку.

Як заготовити петрушку на зиму в банках

У такий самий спосіб можна заготовити й кріп. Або закрити разом петрушку та кріп.

Інгредієнти:

петрушка свіжа насиченого зеленого кольору

вода

сіль

Спосіб приготування:

Пучки петрушки промиваємо холодною водою та обсушуємо. Зелень нарізаємо і щільно викладаємо у стерилізовані банки. У каструлю вливаємо 0,5 л води і доводимо до кипіння. Додаємо 2 ст. л. великої солі та перемішуємо до повного розчинення. Потім охолоджуємо до кімнатної температури. Вливаємо води у банки з петрушкою стільки, щоб вона була повність залита розсолом. Закриваємо банки металевими або капроновими кришками. Зберігаємо у холодильнику.

Петрушка на зиму в банках: переваги

Запропонований спосіб заготівлі петрушки дозволяє зберегти свіжий смак і аромат.

Заготовлена в банках петрушка готова до вживання в будь-який момент.

Петрушка багата на вітаміни А, С і К та антиоксиданти. Також вона має сечогінні властивості, покращує травлення і сприяє зміцненню імунної системи.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.