Взимку частенько виникає ситуація, коли потрібна для приготування тієї чи іншої страви свіжа петрушка, а вона вже закінчилася чи її просто немає.
Щоб цього не трапилося, один з найкращих варіантів – витратити трохи часу заготовити петрушку на зиму в банках.
Заготовлена за цим рецептом петрушка не тільки залишиться, як свіжа, а й набуде ще більш насиченого аромату та смаку.
Як заготовити петрушку на зиму в банках
У такий самий спосіб можна заготовити й кріп. Або закрити разом петрушку та кріп.
Інгредієнти:
- петрушка свіжа насиченого зеленого кольору
- вода
- сіль
Спосіб приготування:
- Пучки петрушки промиваємо холодною водою та обсушуємо.
- Зелень нарізаємо і щільно викладаємо у стерилізовані банки.
- У каструлю вливаємо 0,5 л води і доводимо до кипіння. Додаємо 2 ст. л. великої солі та перемішуємо до повного розчинення. Потім охолоджуємо до кімнатної температури.
- Вливаємо води у банки з петрушкою стільки, щоб вона була повність залита розсолом.
- Закриваємо банки металевими або капроновими кришками. Зберігаємо у холодильнику.
Петрушка на зиму в банках: переваги
- Запропонований спосіб заготівлі петрушки дозволяє зберегти свіжий смак і аромат.
- Заготовлена в банках петрушка готова до вживання в будь-який момент.
- Петрушка багата на вітаміни А, С і К та антиоксиданти. Також вона має сечогінні властивості, покращує травлення і сприяє зміцненню імунної системи.
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