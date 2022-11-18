Хрін відрізняється серед усіх їстівних рослин гострим смаком. Він однозначно додасть яскравих акцентів до багатьох страв, але він має ще цілу купу корисних властивостей т використовується для лікувальних цілей.

Зменшує запалення

Хрін містить синігрин, який блокує або змінює частини імунної системи, що викликають запалення, тим самим зменшуючи його. Епідемілогічні дослідження свідчать, що синігрин допомагає полегшити симптоми атеросклерозу.

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Запобігає пошкодженню судин

Корінь хрону багатий на антиоксиданти. Приєднуючись до вільних радикалів, вони захищають клітини від пошкоджень. Лабораторні дослідження засвідчили, що хрін може запобігти росту ракових клітин товстої кишки, легенів і шлунка.

Поліпшує дихання

Хоч хрін і викликає відчуття печіння у носі, горлі та пазухах при вживанні його у їжу, він все ж позитивно впливає на органи дихання. Одне дослідження показало, що добавка з сушеного хрону та настурції ефективно лікує інфекції носових пазух і бронхіт.

Поживні речовини

Хрін містить низку важливих мікроелементів та вітамінів. Зокрема, кальцій, магній, калій, фолати, вітамін С та цинк.

Одна чайна ложка магазинного соусу з хрону має 28,2 калорії, 2,85 г жирів, 2,8 мг холестерину, 41 мг натрію, 0,5 г вуглеводів, 0,5 г цукру.

Водночас в 130 г свіжого меленого хрону є 150 калорій, 2 г жиру, 25 мг натрію, 34 г вуглеводів, 14 г клітковини, 9 г цукру та 6 г білків.

Зверніть увагу, що магазинний соус, як і інші оброблені харчові продукти, містить багато натрію. Його надлишок збільшує ризик розвитку високого кров’яного тиску, серцевих захворювань та інсульту. Коли вживаєте будь-яку оброблену їжу, важливо пам’ятати про розмір порцій.

З додаванням хрону

Найчастіше хрін споживають у вигляді готового соусу. Як приправу до риби, м’яса, а для пікантного смаку додають до картоплі чи намазують на хліб.

Якщо ви хочете приготувати свіжий хрін, вам потрібно спочатку очистити овоч від шкірки та нарізати його. Хрін можна варити, тушкувати або смажити на грилі. Він добре поєднується з іншими коренеплодами, в тому числі з буряком і картоплею, а також з броколі або брюссельською капустою.

Джерело: Олег Швець