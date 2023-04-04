Шпинат – листовий овоч, що все більше набирає популярності. Його цінують як джерело різноманітних вітамінів і мікроелементів, зокрема це вітамін А, залізо, магній, калій тощо.

Листя шпинату зазвичай вживають у різному вигляді: свіжому, замороженому, а інколи можна зустріти і законсервований овоч.

Чим корисний і шкідливий шпинат, розповіла лікарка-дієтологиня Сеник Галина.

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Користь шпинату

Шпинат – трав’яниста рослина, що належить до сімейства амарантових. Овоч споріднений з буряком і кіноа.

Має багато клітковини, зокрема нерозчинної. Саме вона бере участь у формуванні випорожнень і таким чином допомагає профілактувати закреп.

Багатий на вітаміни і мінерали. Зокрема – каротин, що є попередником вітаміну А. Також відомі вітамін С (антиоксидант) і вітамін К, який потрібен для роботи згортальної системи крові.

Мікроелементи: кальцій, залізо (негемове) тощо.

Для того, щоб наш організм краще засвоював залізо, бажано, щоб поєднувалися продукти з гемовим (у тваринній їжі) і негемовим залізом.

Велика кількість фітонутрієнтів – природні хімічні речовини, які допомагають запобігти захворюванням. А також: лютеїн, зеаксантин (захищають сітківку ока), кверцетин (допомагає уникнути хвороб серцево-судинної системи) тощо.

Шкідливі властивості шпинату

Окрім корисних властивостей варто звернути увагу і на застереження.

Шпинат містить велику кількість щавлевої кислоти (оксалатів), яка може призвести до каменеутворення. Тому при сечокам’яній хворобі варто обмежити вживання цього овоча.

Також не рекомендується вживати шпинат при виразці шлунка. Адже щавлева кислота має подразнювальну дію на слизову оболонку.

Через наявність вітаміну К2 людям, які приймають варфарин для розрідження крові, варто вживати шпинат помірно.

Прості страви зі шпинату від Євгена Клопотенка

Зелений борщ зі шпинатом

Інгредієнти

1 морква

2 цибулини

2-3 картоплини

4 перепелиних яйця або 2 курячих

1-2 лавровий лист

пучок петрушки

пучок шпинату

пучок зеленої цибулі

2 ст. л. соняшникової олії

1-2 л води

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Очистіть цибулину і покладіть до каструлі. Моркву розріжте на дві частини. Одну половину наріжте кружальцями і перемістіть до цибулі. Налийте воду до овочів і додайте лавровий лист та спеції. Доведіть до кипіння і варіть 20 хв. Після цього видаліть шумівкою овочі й залиште бульйон на маленькому вогні. Відваріть яйця (4-5 хв). Другу половину моркви поріжте кубиками або соломкою. Очистіть другу цибулину і теж наріжте кубиками. Те саме зробіть з картоплею. Промийте зелень, видаліть корінці й поріжте на шматочки будь-якого розміру. Додайте всі овочі й зелень в каструлю з бульйоном і доведіть до кипіння. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії і варіть 15-20 хв, поки не приготується картопля. Після цього борщ має настоятись протягом 20 хв. Подавайте борщ з розрізаним навпіл яйцем.

Солоні мафіни зі шпинату

Інгредієнти

140 г вершкового масла

1 ст. л. цукру

3 яйця

50 г шпинату (свіжого)

120 г пшеничного борошна

10 г розпушувача

3 ст. л. сметани 20%

100 г твердого сиру

1 дрібка солі

Спосіб приготування