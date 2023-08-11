Відкрити взимку баночку квашених огірків із сухою гірчицею і порадувати родину чи й здивувати гостей вдасться кожній господині, яка нині приділить приготуванню цієї страви не більше години.

Закуска вийде хрумкою й ароматною завдяки гірчичному порошку, що є чудовим консервантом. Огірки не розм’якнуть, залишаться такими ж тугенькими. Та ще й гостренькими в міру.

Якщо ви жодного разу не використовували для зимових заготовок гірчицю чи гірчичний порошок, варто спробувати. Цей рецепт точно займе чільне місце у вашому записнику консервацій.

На банку об’ємом 3 л знадобляться:

Невеликі огірки

Сіль 2,5 ст. л.

Гірчиця суха 1 ст. л.

Перець чорний мелений 1 ст. л.

Часник пропущений через прес 1 ст. л.

Кріп

Тепер покроково, що за чим робити

Огірки добре миємо. Так само ретельно споліскуємо суцвіття кропу. Готуємо чисту банку об’ємом 3 л і капронову кришку до неї. Огірки та кріп закладаємо у банку. Огірки мають лягти щільно. Засипаємо у банку сіль й акуратно вливаємо трохи холодної води, щоб сіль потрапила вниз. Кладемо мелений перець і так само “змиваємо” його невеликою кількістю води до дна банки. Кладемо гірчицю й акуратно заливаємо огірки у банці водою вже до самого верху. Накриваємо банку щільною капроновою кришкою і струшуємо, щоб сіль, перець і гірчиця добре розійшлися по рідині. Банку з огірками переносимо на зберігання у прохолодне темне місце і даємо продукту вистоятися мінімум 2 місяці.

Квашені огірки з сухою гірчицею готові!

Джерело: Смачно