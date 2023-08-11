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Їжа

Квашені огірки з сухою гірчицею: покроковий рецепт хрусткої закуски на зиму

11 Серпня 2023, 16:29
Валентина Андрейко журналістка
квашені огірки
Джерело: Pixabay

Відкрити взимку баночку квашених огірків із сухою гірчицею і порадувати родину чи й здивувати гостей вдасться кожній господині, яка нині приділить приготуванню цієї страви не більше години.

Закуска вийде хрумкою й ароматною завдяки гірчичному порошку, що є чудовим консервантом. Огірки не розм’якнуть, залишаться такими ж тугенькими. Та ще й гостренькими в міру.

Якщо ви жодного разу не використовували для зимових заготовок гірчицю чи гірчичний порошок, варто спробувати. Цей рецепт точно займе чільне місце у вашому записнику консервацій.

На банку об’ємом 3 л знадобляться:

  • Невеликі огірки
  • Сіль 2,5 ст. л.
  • Гірчиця суха 1 ст. л.
  • Перець чорний мелений 1 ст. л.
  • Часник пропущений через прес 1 ст. л.
  • Кріп

Тепер покроково, що за чим робити

  1. Огірки добре миємо. Так само ретельно споліскуємо суцвіття кропу.
  2. Готуємо чисту банку об’ємом 3 л і капронову кришку до неї.
  3. Огірки та кріп закладаємо у банку. Огірки мають лягти щільно.
  4. Засипаємо у банку сіль й акуратно вливаємо трохи холодної води, щоб сіль потрапила вниз.
  5. Кладемо мелений перець і так само “змиваємо” його невеликою кількістю води до дна банки.
  6. Кладемо гірчицю й акуратно заливаємо огірки у банці водою вже до самого верху.
  7. Накриваємо банку щільною капроновою кришкою і струшуємо, щоб сіль, перець і гірчиця добре розійшлися по рідині.
  8. Банку з огірками переносимо на зберігання у прохолодне темне місце і даємо продукту вистоятися мінімум 2 місяці.

Квашені огірки з сухою гірчицею готові!

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Джерело: Смачно

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здорова їжа Кулінарні рецепти
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