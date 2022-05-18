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Їжа

Кисло-солодкий сироп з ревеню до морозива та м’яса

18 Травня 2022, 16:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сироп варення ревінь

Весна починає дарувати нам рослини, з яких можна приготувати корисні та смачні страви. Ревінь один з них.

З ревеню можна приготувати і випічку, і варення, і десерти. Його смак – кисло-солодкий – просто ідеальний до м’яса. Тому Євген Клопотенко пропонує приготувати сироп з ревеню, який можна використовувати і як доповнення до морозива, і як соус до м’ясних або овочевих страв. 

Інгредієнти

  • 500 г ревеню
  • 500 г цукру
  • 500 г води
  • 4 зернятка кардамону

Ревінь помийте, почистіть від шкірки. Наріжте стебла шматочками довжиною 1,5-2 см.

Перекладіть у каструльку, додайте цукор і воду.

Поставте каструльку на середній вогонь. Коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть 20 хвилин.

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Остудіть готовий сироп. Його можна зберігати в холодильнику в закритій скляній банці протягом місяця.

Джерело: Евгений Клопотенко

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