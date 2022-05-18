Весна починає дарувати нам рослини, з яких можна приготувати корисні та смачні страви. Ревінь один з них.

З ревеню можна приготувати і випічку, і варення, і десерти. Його смак – кисло-солодкий – просто ідеальний до м’яса. Тому Євген Клопотенко пропонує приготувати сироп з ревеню, який можна використовувати і як доповнення до морозива, і як соус до м’ясних або овочевих страв.

Інгредієнти

500 г ревеню

500 г цукру

500 г води

4 зернятка кардамону

Ревінь помийте, почистіть від шкірки. Наріжте стебла шматочками довжиною 1,5-2 см.

Перекладіть у каструльку, додайте цукор і воду.

Поставте каструльку на середній вогонь. Коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть 20 хвилин.

Остудіть готовий сироп. Його можна зберігати в холодильнику в закритій скляній банці протягом місяця.

Джерело: Евгений Клопотенко