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Легендарний коктейль Секс на пляжі: рецепт і точний склад

13 Травня 2024, 13:45
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
коктейль Секс на пляжі
Джерело: Depositphotos

Коли йдеться про коктейлі, іноді саме їхні назви можуть викликати море асоціацій. Секс на пляжі – саме той рецепт коктейлю!

Цей легендарний слабоалкогольний напій завоював увагу не лише своєю назвою, а й освіжаючим фруктовим смаком. Отже, який склад коктейлю Секс на пляжі? Зазвичай це горілка, шнапс, апельсиновий фреш та сік журавлини.

Але, звісно, бармени можуть зробити свій внесок і удосконалити рецепт коктейлю до своїх власних смакових уподобань.

Хоча точне походження назви коктейлю Секс на пляжі не відоме, він вважається одним з культових легкий алкогольних напоїв 80-х років. Можливо популярності він здобув завдяки транслюванню серіалу Санта-Барбара, герої якого частенько саме його і вживали.

Як приготувати коктейль Секс на пляжі та з чим подати – читайте в матеріалі.

Секс на пляжі: рецепт покроково

Цей напій можна приготувати як з алкоголем, так і без нього, замінивши горілку та шнапс на персиковий і ананасовий сік. Також, за бажанням, можна додати трішки гранатового сиропу.

Склад на 1 порцію:

  • шнапс персиковий – 20-30 мл
  • горілка – 40 мл
  • апельсиновий фреш – 40 мл
  • сік журавлини – 40 мл
  • кубики льоду – 4-5 шт.

Приготування:

  1. У шейкер викладаємо лід.
  2. Вливаємо інші інгредієнти: горілку, шнапс, апельсиновий фреш та сік журавлини.
  3. Усе гарно струшуємо у шейкері.
  4. Проціджуємо коктейль Секс на пляжі через ситечко чи стрейнер.
  5. Прикрашаємо до смаку і подаємо. Смачного відпочинку!

З чим подати цей екзотичний коктейль:

  • Подайте напій зі свіжими фруктами, такими як ананас, манго, полуниці, ківі, кавун чи диня.
  • Відтінить смак коктейль Секс на пляжі легкий салат. Наприклад, чудовою ідеєю буде легкий салат з авокадо.
  • Вишуканим доповненням може бути асорті з морепродуктів, таких як креветки, мідії, кальмари та морські гребінці.
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Коктейль Кулінарні рецепти Рецепт
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