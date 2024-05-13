Коли йдеться про коктейлі, іноді саме їхні назви можуть викликати море асоціацій. Секс на пляжі – саме той рецепт коктейлю!

Цей легендарний слабоалкогольний напій завоював увагу не лише своєю назвою, а й освіжаючим фруктовим смаком. Отже, який склад коктейлю Секс на пляжі? Зазвичай це горілка, шнапс, апельсиновий фреш та сік журавлини.

Але, звісно, бармени можуть зробити свій внесок і удосконалити рецепт коктейлю до своїх власних смакових уподобань.

Хоча точне походження назви коктейлю Секс на пляжі не відоме, він вважається одним з культових легкий алкогольних напоїв 80-х років. Можливо популярності він здобув завдяки транслюванню серіалу Санта-Барбара, герої якого частенько саме його і вживали.

Як приготувати коктейль Секс на пляжі та з чим подати – читайте в матеріалі.

Секс на пляжі: рецепт покроково

Цей напій можна приготувати як з алкоголем, так і без нього, замінивши горілку та шнапс на персиковий і ананасовий сік. Також, за бажанням, можна додати трішки гранатового сиропу.

Склад на 1 порцію:

шнапс персиковий – 20-30 мл

горілка – 40 мл

апельсиновий фреш – 40 мл

сік журавлини – 40 мл

кубики льоду – 4-5 шт.

Приготування:

У шейкер викладаємо лід. Вливаємо інші інгредієнти: горілку, шнапс, апельсиновий фреш та сік журавлини. Усе гарно струшуємо у шейкері. Проціджуємо коктейль Секс на пляжі через ситечко чи стрейнер. Прикрашаємо до смаку і подаємо. Смачного відпочинку!

З чим подати цей екзотичний коктейль: