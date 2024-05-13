Коли йдеться про коктейлі, іноді саме їхні назви можуть викликати море асоціацій. Секс на пляжі – саме той рецепт коктейлю!
Цей легендарний слабоалкогольний напій завоював увагу не лише своєю назвою, а й освіжаючим фруктовим смаком. Отже, який склад коктейлю Секс на пляжі? Зазвичай це горілка, шнапс, апельсиновий фреш та сік журавлини.
Але, звісно, бармени можуть зробити свій внесок і удосконалити рецепт коктейлю до своїх власних смакових уподобань.
Хоча точне походження назви коктейлю Секс на пляжі не відоме, він вважається одним з культових легкий алкогольних напоїв 80-х років. Можливо популярності він здобув завдяки транслюванню серіалу Санта-Барбара, герої якого частенько саме його і вживали.
Як приготувати коктейль Секс на пляжі та з чим подати – читайте в матеріалі.
Секс на пляжі: рецепт покроково
Цей напій можна приготувати як з алкоголем, так і без нього, замінивши горілку та шнапс на персиковий і ананасовий сік. Також, за бажанням, можна додати трішки гранатового сиропу.
Склад на 1 порцію:
- шнапс персиковий – 20-30 мл
- горілка – 40 мл
- апельсиновий фреш – 40 мл
- сік журавлини – 40 мл
- кубики льоду – 4-5 шт.
Приготування:
- У шейкер викладаємо лід.
- Вливаємо інші інгредієнти: горілку, шнапс, апельсиновий фреш та сік журавлини.
- Усе гарно струшуємо у шейкері.
- Проціджуємо коктейль Секс на пляжі через ситечко чи стрейнер.
- Прикрашаємо до смаку і подаємо. Смачного відпочинку!
З чим подати цей екзотичний коктейль:
- Подайте напій зі свіжими фруктами, такими як ананас, манго, полуниці, ківі, кавун чи диня.
- Відтінить смак коктейль Секс на пляжі легкий салат. Наприклад, чудовою ідеєю буде легкий салат з авокадо.
- Вишуканим доповненням може бути асорті з морепродуктів, таких як креветки, мідії, кальмари та морські гребінці.