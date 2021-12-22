Новорічні свята – складний період для людей, які стежать за своєю фігурою, адже більшість страв досить висококалорійні.

Факти ICTV підготували рецепти корисних страв, які не завдадуть значної шкоди фігурі.

Легке меню на Новий рік

Закуска

Розпочати застілля людям, які перебувають на дієті, можна із різноманітних закусок – сирів з овочами, зеленню та маслинами. Бажано, щоб там переважали саме овочі та зелень.

Основна страва

На новорічні свята в Україні заведено готувати салати – олів’є, шубу. Замінити їх можна менш калорійними аналогами, де немає майонезу, натомість є поживний білок та овочі.

Салат з авокадо і куркою

Інгредієнти

200 г курячого філе

10 печериць

1 авокадо

1 пучок

10 помідорів чері

кунжут

бальзамічний оцет

сіль

перець

спеції

Приготування

Курку відварити, охолодити та нарізати смужками. Гриби почистити, порізати та підсмажити. Авокадо почистити та порізати. Листя салату порвати. Всі інгредієнти перемішати, посолити та поперчити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ЗДОРОВЕ СХУДНЕННЯ З УЛЯНОЮ???? (@dietolog_ulyana)

Десерт

Мандаринова панкота

Інгредієнти

Вершковий шар

400 мл вершків 33%

400 мл йогурту

1 ст. л. желатину

цукор – за смаком

ваніль – за бажанням

Мандаринове желе

750 г мандарин

25 г желатину

цукор – за смаком

Приготування

З’єднати вершки і йогурт, довести майже до кипіння. У гарячу суміш додати цукор, за бажанням трішки ванілі. Приготувати желатин так, як вказано на упаковці, додати його до суміші. Ретельно перемішати та вилити у стакани. Охолодити суміш та помістити у холодильник для застигання. Для желе почистити мандарини та вичавити з них сік. Можна додати за смаком трішки цукру. Розігріти сік до розчинення цукру. Кип’ятити його не треба, але температура має бути такою, щоб у ньому розчинився желатин. Вилити суміш поверх вершкового шару та поставити знову застигати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ЗДОРОВЕ СХУДНЕННЯ З УЛЯНОЮ???? (@dietolog_ulyana)

Як десерт можна також використовувати фрукти, сухофрукти, пастилу.