Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк в коментарі Фактам ICTV розповіла, які види рослинної олії ефективно працюють проти старіння шкіри.

– Рослинні олії здавна відомі, як чудовий засіб проти зморшок і в’ялості шкіри. Плюс у тому, що їх можна знайти практично в будь-якій аптеці за прийнятними цінами, – розповіла лікарка.

За її словами, під час численних досліджень доведено, що деякі види рослинної олії є сильними антиоксидантами, здатними боротися з найпідступнішим ворогом нашої шкіри – вільними радикалами.

Крім того, олія, чудово зволожуючи шкіру, перешкоджає закріпленню мімічних зморшок, завдяки наявності у своєму складі вітаміну Е, який називають вітаміном молодості.

Рослинні олії проти старіння шкіри:

олія виноградних кісточок;

олія герані;

олія шавлії.

За словами медика, ці олії – прекрасні антисептики з антибактеріальною дією. Вони підходять для будь-якого типу шкіри.

Людмила Сердюк, рекомендує додавати ці олії у свій улюблений зволожувальний крем.