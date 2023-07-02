Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк в коментарі Фактам ICTV розповіла, які види рослинної олії ефективно працюють проти старіння шкіри.
– Рослинні олії здавна відомі, як чудовий засіб проти зморшок і в’ялості шкіри. Плюс у тому, що їх можна знайти практично в будь-якій аптеці за прийнятними цінами, – розповіла лікарка.
За її словами, під час численних досліджень доведено, що деякі види рослинної олії є сильними антиоксидантами, здатними боротися з найпідступнішим ворогом нашої шкіри – вільними радикалами.
Крім того, олія, чудово зволожуючи шкіру, перешкоджає закріпленню мімічних зморшок, завдяки наявності у своєму складі вітаміну Е, який називають вітаміном молодості.
Рослинні олії проти старіння шкіри:
- олія виноградних кісточок;
- олія герані;
- олія шавлії.
За словами медика, ці олії – прекрасні антисептики з антибактеріальною дією. Вони підходять для будь-якого типу шкіри.
Людмила Сердюк, рекомендує додавати ці олії у свій улюблений зволожувальний крем.