Дієта №9 – лікувальний тип харчування, який розробив радянський лікар-гастроентеролог, професор Мануїл Певзнер.

Лікар розробив дієту №9 для людей, які страждають від цукрового діабету легкої й середньої тяжкості.

Відомо, що діабет вимагає суворого контролю кількості вуглеводів у раціоні, при цьому, має бути збережено збалансоване співвідношення всіх поживних речовин. Дієта №9 розроблена Певзнером саме з урахуванням таких вимог.

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Факти ICTV дізнавалися, які продукти можна їсти на дієті №9, що варто виключити з раціону, а також меню на тиждень.

Дієта №9: особливості та користь

Вперше лікувальну дієту №9 розробив професор Певзнер. У сучасному світі її рідко використовують ендокринологи, проте лікарі складають індивідуальну дієту для кожного пацієнта саме на її основі. До речі, дієту також називають стіл №9.

Крім того, дієта №9 буде актуальною для людей, які не страждають на цукровий діабет, але хочуть знизити свою вагу.

За даними лікаря Певзнера, дієта №9 призначається:

для людей з цукровим діабетом легкої та середньої тяжкості;

для пацієнтів з діабетом, які мають нормальну або надлишкову масу тіла;

також для тих, хто не отримує інсулін або отримує його в невеликих дозах (20-30 ОД).

Ба більше, дієта №9 заснована на принципах здорового харчування, тому її можна використовувати тим, хто хоче знизити свою вагу та оздоровити організм.

Гастроентеролог вищої категорії, лікар медичних наук Володимир Васильєв зазначає, що особливості столу №9 у помірному зниженою калорійності шляхом виключення легкозасвоюваних вуглеводів та тваринних жирів.

– При цьому, кількість білків у раціоні відповідає стандартам здорового харчування. Також виключені цукор і солодощі. Дієта помірно обмежує вміст солі, холестерину, екстрактивних речовин, – додає Васильєв.

Режим харчування простий: 5-6 прийомів їжі на день. Важливо, щоб добова норма вуглеводів була рівноцінно розподілена протягом усього дня.

При дієті №9 їжу переважно варять, запікають та тушкують. Смажити теж можна, але рідко!

Також важливо, щоб раціон був наповнений вітамінами. Не забуваємо про чисту воду, її потрібно випивати не менше 1,5 л/день. Добова норма калорій при дієті №9 – 2400-2600 ккал.

Хімічний склад дієти №9

Білки – 80-90 г/добу.

Жири (рослинного походження) – 70-80 г/добу.

Вуглеводи – 300-350 г/добу.

Сіль – 12 г/добу.

Вода – 1,5 л/добу.

Калорійність – 2400-2600 ккал/добу.

Які продукти можна їсти на дієті №9

Це мають бути продукти з низьким глікемічним індексом:

нежирні сорти м’яса, риби та птиці;

рибні консерви у власному соку або в томатному соусі;

нежирне м’ясо та риба;

курячі яйця (до 1-1,5 на добу);

супи – овочеві та м’ясні;

хліб – житній, білково-висівковий, білково-пшеничний та пшеничний з борошна другого сорту (в середньому 300 г на день);

молоко та кисломолочні напої, напівжирний, нежирний та несолоний сир;

овочі – краще вибирати такі, які містять менш як 5% вуглеводів (капуста, салат, кабачки, баклажани, огірки, томати);

крупи – слід надавати перевагу кашам з гречаної, пшоняної, ячної, вівсяної та перлової круп;

боби;

страви можна заправляти вершковим, топленим маслом або олією;

фрукти і ягоди тільки кисло-солодких сортів;

кава з молоком, чай, овочеві соки, а також соки з фруктів та ягід.

Під час дієти №9 важливо уважно читати склад продуктів. Обирайте лише ті, де вміст вуглеводів мінімальний.

Заборонені продукти

Лікар-гастроентеролог радить виключити з раціону:

вироби зі здобного та листкового тіста;

бульйони з рисом та локшиною;

жирні бульйони;

молочну кашу з манною крупою;

жирні сорти мʼяса – качка, гуска;

копчені, гострі й солоні продукти;

консерви;

жирні сорти риби;

солону рибу та ікру;

солоні сири, солодкі сирні сирки, вершки;

крупи, а саме рис, манну крупу та макаронні вироби;

солоні та мариновані овочі;

виноград, родзинки, банани, інжир, фініки;

цукор;

варення, цукерки, морозиво;

жирні, гострі та солоні соуси;

виноградний та інші солодкі соки, лимонади з цукром;

м’ясні та кулінарні жири.

Приклад меню на дієті №9

Гастроентеролог вищої категорії, лікар медичних наук Володимир Васильєв наводить приклад ідеального меню на дієті №9:

День 1

Перший сніданок : сир нежирний з молоком, каша гречана розсипчаста + чай.

: сир нежирний з молоком, каша гречана розсипчаста + чай. Другий сніданок : відвар пшеничних висівок.

: відвар пшеничних висівок. Обід: суп зі свіжої капусти з рослинною олією, м’ясо відварне з молочним соусом, тушкована морква + желе фруктове.

суп зі свіжої капусти з рослинною олією, м’ясо відварне з молочним соусом, тушкована морква + желе фруктове. Полудень: яблука свіжі.

яблука свіжі. Вечеря: шніцель капустяний, відварена риба, запечена в молочному соусі + чай.

шніцель капустяний, відварена риба, запечена в молочному соусі + чай. На ніч: кефір.

День 2

Перший сніданок : яйце або білковий омлет, шматочок житнього хліба з дозволеним видом сиру, чай.

: яйце або білковий омлет, шматочок житнього хліба з дозволеним видом сиру, чай. Другий сніданок : салат з дозволених фруктів та ягід.

: салат з дозволених фруктів та ягід. Обід : овочевий суп та шматочок нежирної відвареної риби або окрошка на заквасці (без картоплі, сметану слід замінити нежирним кефіром).

: овочевий суп та шматочок нежирної відвареної риби або окрошка на заквасці (без картоплі, сметану слід замінити нежирним кефіром). Полудень : печені яблука.

: печені яблука. Вечеря: запіканка із зелені з сиром та вівсяними пластівцями.

День 3

Сніданок: кисломолочний сир, горіхи.

кисломолочний сир, горіхи. Обід: овочевий суп на вторинному риб’ячому бульйоні, варена риба, салат з капусти.

овочевий суп на вторинному риб’ячому бульйоні, варена риба, салат з капусти. Вечеря: тушкована спаржева квасоля з подрібненою яловичиною, салат з огірками та зеленою цибулею.

тушкована спаржева квасоля з подрібненою яловичиною, салат з огірками та зеленою цибулею. Перекус: кислі зелені яблука.

День 4

Сніданок: варене яйце, вінегрет.

варене яйце, вінегрет. Обід: суп гороховий, гарбузове пюре, варене м’ясо індички.

суп гороховий, гарбузове пюре, варене м’ясо індички. Вечеря: печена перепілка, салат з помідорів та огірків.

печена перепілка, салат з помідорів та огірків. Перекус: овочевий салат.

День 5

Сніданок: вівсянка з фруктами, авокадо-тост.

вівсянка з фруктами, авокадо-тост. Обід: суп овочевий, гречаники зі свининою.

суп овочевий, гречаники зі свининою. Вечеря: рагу овочеве, парові тюфтельки з курячого м’яса + сирники.

рагу овочеве, парові тюфтельки з курячого м’яса + сирники. Перекус: млинець з м’ясом.

Памʼятайте, лише лікар може прописати вам таку дієту! Не варто самостійно сідати на стіл №9, особливо хворим на діабет. Варто бути вкрай обережними, адже дієтичне харчування має бути обов’язково узгоджене з лікарем.