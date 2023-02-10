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Лікувальна дієта №9: кому призначають та як харчуватися

10 Лютого 2023, 10:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Дієта, харчування, їжа
Джерело: Depositphotos

Дієта №9 – лікувальний тип харчування, який розробив радянський лікар-гастроентеролог, професор Мануїл Певзнер.

Лікар розробив дієту №9 для людей, які страждають від цукрового діабету легкої й середньої тяжкості.

Відомо, що діабет вимагає суворого контролю кількості вуглеводів у раціоні, при цьому, має бути збережено збалансоване співвідношення всіх поживних речовин. Дієта №9 розроблена Певзнером саме з урахуванням таких вимог.

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Факти ICTV дізнавалися, які продукти можна їсти на дієті №9, що варто виключити з раціону, а також меню на тиждень.

Дієта №9: особливості та користь

Вперше лікувальну дієту №9 розробив професор Певзнер. У сучасному світі її рідко використовують ендокринологи, проте лікарі складають індивідуальну дієту для кожного пацієнта саме на її основі. До речі, дієту також називають стіл №9.

Крім того, дієта №9 буде актуальною для людей, які не страждають на цукровий діабет, але хочуть знизити свою вагу.

За даними лікаря Певзнера, дієта №9 призначається:

  • для людей з цукровим діабетом легкої та середньої тяжкості;
  • для пацієнтів з діабетом, які мають нормальну або надлишкову масу тіла;
  • також для тих, хто не отримує інсулін або отримує його в невеликих дозах (20-30 ОД).

Ба більше, дієта №9 заснована на принципах здорового харчування, тому її можна використовувати тим, хто хоче знизити свою вагу та оздоровити організм.

Гастроентеролог вищої категорії, лікар медичних наук Володимир Васильєв зазначає, що особливості столу №9 у помірному зниженою калорійності шляхом виключення легкозасвоюваних вуглеводів та тваринних жирів.

– При цьому, кількість білків у раціоні відповідає стандартам здорового харчування. Також виключені цукор і солодощі. Дієта помірно обмежує вміст солі, холестерину, екстрактивних речовин, – додає Васильєв.

Режим харчування простий: 5-6 прийомів їжі на день. Важливо, щоб добова норма вуглеводів була рівноцінно розподілена протягом усього дня.

При дієті №9 їжу переважно варять, запікають та тушкують. Смажити теж можна, але рідко!

Також важливо, щоб раціон був наповнений вітамінами. Не забуваємо про чисту воду, її потрібно випивати не менше 1,5 л/день. Добова норма калорій при дієті №9 – 2400-2600 ккал.

Хімічний склад дієти №9

  • Білки – 80-90 г/добу.
  • Жири (рослинного походження) – 70-80 г/добу.
  • Вуглеводи – 300-350 г/добу.
  • Сіль – 12 г/добу.
  • Вода – 1,5 л/добу.
  • Калорійність – 2400-2600 ккал/добу.

Які продукти можна їсти на дієті №9

Дієта при діабеті, діабет та їжа

Фото: Depositphotos

Це мають бути продукти з низьким глікемічним індексом:

  • нежирні сорти м’яса, риби та птиці;
  • рибні консерви у власному соку або в томатному соусі;
  • нежирне м’ясо та риба;
  • курячі яйця (до 1-1,5 на добу);
  • супи – овочеві та м’ясні;
  • хліб – житній, білково-висівковий, білково-пшеничний та пшеничний з борошна другого сорту (в середньому 300 г на день);
  • молоко та кисломолочні напої, напівжирний, нежирний та несолоний сир;
  • овочі – краще вибирати такі, які містять менш як 5% вуглеводів (капуста, салат, кабачки, баклажани, огірки, томати);
  • крупи – слід надавати перевагу кашам з гречаної, пшоняної, ячної, вівсяної та перлової круп;
  • боби;
  • страви можна заправляти вершковим, топленим маслом або олією;
  • фрукти і ягоди тільки кисло-солодких сортів;
  • кава з молоком, чай, овочеві соки, а також соки з фруктів та ягід.

Під час дієти №9 важливо уважно читати склад продуктів. Обирайте лише ті, де вміст вуглеводів мінімальний.

Заборонені продукти

Лікар-гастроентеролог радить виключити з раціону:

  • вироби зі здобного та листкового тіста;
  • бульйони з рисом та локшиною;
  • жирні бульйони;
  • молочну кашу з манною крупою;
  • жирні сорти мʼяса – качка, гуска;
  • копчені, гострі й солоні продукти;
  • консерви;
  • жирні сорти риби;
  • солону рибу та ікру;
  • солоні сири, солодкі сирні сирки, вершки;
  • крупи, а саме рис, манну крупу та макаронні вироби;
  • солоні та мариновані овочі;
  • виноград, родзинки, банани, інжир, фініки;
  • цукор;
  • варення, цукерки, морозиво;
  • жирні, гострі та солоні соуси;
  • виноградний та інші солодкі соки, лимонади з цукром;
  • м’ясні та кулінарні жири.

Приклад меню на дієті №9

Гастроентеролог вищої категорії, лікар медичних наук Володимир Васильєв наводить приклад ідеального меню на дієті №9:

День 1

  • Перший сніданок: сир нежирний з молоком, каша гречана розсипчаста + чай.
  • Другий сніданок: відвар пшеничних висівок.
  • Обід: суп зі свіжої капусти з рослинною олією, м’ясо відварне з молочним соусом, тушкована морква + желе фруктове.
  • Полудень: яблука свіжі.
  • Вечеря: шніцель капустяний, відварена риба, запечена в молочному соусі + чай.
  • На ніч: кефір.

День 2

  • Перший сніданок: яйце або білковий омлет, шматочок житнього хліба з дозволеним видом сиру, чай.
  • Другий сніданок: салат з дозволених фруктів та ягід.
  • Обід: овочевий суп та шматочок нежирної відвареної риби або окрошка на заквасці (без картоплі, сметану слід замінити нежирним кефіром).
  • Полудень: печені яблука.
  • Вечеря: запіканка із зелені з сиром та вівсяними пластівцями.

День 3

  • Сніданок: кисломолочний сир, горіхи.
  • Обід: овочевий суп на вторинному риб’ячому бульйоні, варена риба, салат з капусти.
  • Вечеря: тушкована спаржева квасоля з подрібненою яловичиною, салат з огірками та зеленою цибулею.
  • Перекус: кислі зелені яблука.

День 4

  • Сніданок: варене яйце, вінегрет.
  • Обід: суп гороховий, гарбузове пюре, варене м’ясо індички.
  • Вечеря: печена перепілка, салат з помідорів та огірків.
  • Перекус: овочевий салат.

День 5

  • Сніданок: вівсянка з фруктами, авокадо-тост.
  • Обід: суп овочевий, гречаники зі свининою.
  • Вечеря: рагу овочеве, парові тюфтельки з курячого м’яса + сирники.
  • Перекус: млинець з м’ясом.

Памʼятайте, лише лікар може прописати вам таку дієту! Не варто самостійно сідати на стіл №9, особливо хворим на діабет. Варто бути вкрай обережними, адже дієтичне харчування має бути обов’язково узгоджене з лікарем.

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Теги
Дієта Діабет здорова їжа Здорове харчування
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