Дієта №9 – лікувальний тип харчування, який розробив радянський лікар-гастроентеролог, професор Мануїл Певзнер.
Лікар розробив дієту №9 для людей, які страждають від цукрового діабету легкої й середньої тяжкості.
Відомо, що діабет вимагає суворого контролю кількості вуглеводів у раціоні, при цьому, має бути збережено збалансоване співвідношення всіх поживних речовин. Дієта №9 розроблена Певзнером саме з урахуванням таких вимог.
Факти ICTV дізнавалися, які продукти можна їсти на дієті №9, що варто виключити з раціону, а також меню на тиждень.
Дієта №9: особливості та користь
Вперше лікувальну дієту №9 розробив професор Певзнер. У сучасному світі її рідко використовують ендокринологи, проте лікарі складають індивідуальну дієту для кожного пацієнта саме на її основі. До речі, дієту також називають стіл №9.
Крім того, дієта №9 буде актуальною для людей, які не страждають на цукровий діабет, але хочуть знизити свою вагу.
За даними лікаря Певзнера, дієта №9 призначається:
- для людей з цукровим діабетом легкої та середньої тяжкості;
- для пацієнтів з діабетом, які мають нормальну або надлишкову масу тіла;
- також для тих, хто не отримує інсулін або отримує його в невеликих дозах (20-30 ОД).
Ба більше, дієта №9 заснована на принципах здорового харчування, тому її можна використовувати тим, хто хоче знизити свою вагу та оздоровити організм.
Гастроентеролог вищої категорії, лікар медичних наук Володимир Васильєв зазначає, що особливості столу №9 у помірному зниженою калорійності шляхом виключення легкозасвоюваних вуглеводів та тваринних жирів.
– При цьому, кількість білків у раціоні відповідає стандартам здорового харчування. Також виключені цукор і солодощі. Дієта помірно обмежує вміст солі, холестерину, екстрактивних речовин, – додає Васильєв.
Режим харчування простий: 5-6 прийомів їжі на день. Важливо, щоб добова норма вуглеводів була рівноцінно розподілена протягом усього дня.
При дієті №9 їжу переважно варять, запікають та тушкують. Смажити теж можна, але рідко!
Також важливо, щоб раціон був наповнений вітамінами. Не забуваємо про чисту воду, її потрібно випивати не менше 1,5 л/день. Добова норма калорій при дієті №9 – 2400-2600 ккал.
Хімічний склад дієти №9
- Білки – 80-90 г/добу.
- Жири (рослинного походження) – 70-80 г/добу.
- Вуглеводи – 300-350 г/добу.
- Сіль – 12 г/добу.
- Вода – 1,5 л/добу.
- Калорійність – 2400-2600 ккал/добу.
Які продукти можна їсти на дієті №9
Це мають бути продукти з низьким глікемічним індексом:
- нежирні сорти м’яса, риби та птиці;
- рибні консерви у власному соку або в томатному соусі;
- нежирне м’ясо та риба;
- курячі яйця (до 1-1,5 на добу);
- супи – овочеві та м’ясні;
- хліб – житній, білково-висівковий, білково-пшеничний та пшеничний з борошна другого сорту (в середньому 300 г на день);
- молоко та кисломолочні напої, напівжирний, нежирний та несолоний сир;
- овочі – краще вибирати такі, які містять менш як 5% вуглеводів (капуста, салат, кабачки, баклажани, огірки, томати);
- крупи – слід надавати перевагу кашам з гречаної, пшоняної, ячної, вівсяної та перлової круп;
- боби;
- страви можна заправляти вершковим, топленим маслом або олією;
- фрукти і ягоди тільки кисло-солодких сортів;
- кава з молоком, чай, овочеві соки, а також соки з фруктів та ягід.
Під час дієти №9 важливо уважно читати склад продуктів. Обирайте лише ті, де вміст вуглеводів мінімальний.
Заборонені продукти
Лікар-гастроентеролог радить виключити з раціону:
- вироби зі здобного та листкового тіста;
- бульйони з рисом та локшиною;
- жирні бульйони;
- молочну кашу з манною крупою;
- жирні сорти мʼяса – качка, гуска;
- копчені, гострі й солоні продукти;
- консерви;
- жирні сорти риби;
- солону рибу та ікру;
- солоні сири, солодкі сирні сирки, вершки;
- крупи, а саме рис, манну крупу та макаронні вироби;
- солоні та мариновані овочі;
- виноград, родзинки, банани, інжир, фініки;
- цукор;
- варення, цукерки, морозиво;
- жирні, гострі та солоні соуси;
- виноградний та інші солодкі соки, лимонади з цукром;
- м’ясні та кулінарні жири.
Приклад меню на дієті №9
Гастроентеролог вищої категорії, лікар медичних наук Володимир Васильєв наводить приклад ідеального меню на дієті №9:
День 1
- Перший сніданок: сир нежирний з молоком, каша гречана розсипчаста + чай.
- Другий сніданок: відвар пшеничних висівок.
- Обід: суп зі свіжої капусти з рослинною олією, м’ясо відварне з молочним соусом, тушкована морква + желе фруктове.
- Полудень: яблука свіжі.
- Вечеря: шніцель капустяний, відварена риба, запечена в молочному соусі + чай.
- На ніч: кефір.
День 2
- Перший сніданок: яйце або білковий омлет, шматочок житнього хліба з дозволеним видом сиру, чай.
- Другий сніданок: салат з дозволених фруктів та ягід.
- Обід: овочевий суп та шматочок нежирної відвареної риби або окрошка на заквасці (без картоплі, сметану слід замінити нежирним кефіром).
- Полудень: печені яблука.
- Вечеря: запіканка із зелені з сиром та вівсяними пластівцями.
День 3
- Сніданок: кисломолочний сир, горіхи.
- Обід: овочевий суп на вторинному риб’ячому бульйоні, варена риба, салат з капусти.
- Вечеря: тушкована спаржева квасоля з подрібненою яловичиною, салат з огірками та зеленою цибулею.
- Перекус: кислі зелені яблука.
День 4
- Сніданок: варене яйце, вінегрет.
- Обід: суп гороховий, гарбузове пюре, варене м’ясо індички.
- Вечеря: печена перепілка, салат з помідорів та огірків.
- Перекус: овочевий салат.
День 5
- Сніданок: вівсянка з фруктами, авокадо-тост.
- Обід: суп овочевий, гречаники зі свининою.
- Вечеря: рагу овочеве, парові тюфтельки з курячого м’яса + сирники.
- Перекус: млинець з м’ясом.
Памʼятайте, лише лікар може прописати вам таку дієту! Не варто самостійно сідати на стіл №9, особливо хворим на діабет. Варто бути вкрай обережними, адже дієтичне харчування має бути обов’язково узгоджене з лікарем.