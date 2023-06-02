Квас з бузини – смачний, газований напій, який в народі називають домашнім шампанським. Напій має яскраво виражений бузиновий аромат з легкими квітковими нотками.

Як приготувати смачний квас з бузини в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Для приготування квасу з бузини вам знадобиться:

вода – 10 л;

суцвіття бузини – 12-15 шт;

цукор – 1-1,2 кг;

лимонна кислота – 10-20 г.

Як готувати

Спершу потрібно зібрати суцвіття бузини. Щоб напій вийшов дійсно смачним, збирати потрібно свіжу бузину (суцвіття, які вже розкрились) в суху погоду. Крім того, рослини не можна збирати біля трас та доріг (там вони містять високу концентрацію токсичних речовин).

Домашній квас готується з пилку бузини, адже в ньому містяться натуральні дріжджі, які зроблять напій газованим. Тому перед приготування ретельно перевірте квіти бузини, щоб на них не було бруду та комах.

Зріжте квіти з пилком із плодоніжок, візьміть велику каструлю та висипте на дно підготовлені квіти. Додайте цукор та лимонну кислоту.

Залийте інгредієнти водою та ретельно перемішайте, щоб розчинився цукор. Залиште місткість при кімнатній температурі на 5 днів. Нам потрібно, щоб розпочався процес бродіння.

Щоб усередину не залізли мошки та не потрапив бруд, накрийте каструлю рушником. Впродовж цих 5 днів перемішуйте квас декілька разів на день.

Коли напій буде готовий, відцідіть квас від квітів та перелийте у пляшки так, щоб 1/4 місткості залишалася вільною.

Стисніть пляшки, щоб вийшло зайве повітря, закрийте їх кришкою та поставте в холодильник.

Щодня перевіряйте квас, а коли стінки пляшок надуються – процес бродіння повністю завершився. Квас з бузини готовий до вживання. Смачного!