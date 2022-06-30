Літо можна обожнювати навіть лише за одне: розмаїття смачної та свіжої городини. Наразі у розпалі сезон кабачків. Його плоди – справжня знахідка для тих, хто дотримується здорового харчування. Вони низькокалорійні, багаті на вітаміни В1, В2, С, а ще їх можна вживати як після термічної обробки, так і сирими. І, звісно, з кабачків можна готувати безліч страв, як от солоний пиріг з бринзою за рецептом шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Листкове тісто – 500 г

Кабачки – 2 шт.

Моцарела – 200 г

Бринза – 100 г

Пармезан – 50 г

По дрібці солі, чорного перцю та чилі

Приготування:

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Розігріваємо духовку до 200 градусів. Розкачуємо тісто та викладаємо його у форму на пергамент. Дрібно нарізаємо моцарелу й розкладаємо по всьому тісту. Нарізаємо кабачки кружальцями однієї товщини, щоб вони були ледь прозорі. Максимально вкриваємо ними все тісто. Трішки солимо і перчимо. Далі посипаємо бринзою та натертим на дрібну тертку пармезаном. Ставимо пиріг у розігріту духовку на 30 хвилин, поки тісто не стане коричневим. Дістаємо, бризкаємо пахучою олією. Подаємо пиріг із нарізаними томатами під біле вино.

Смачного!