Літо можна обожнювати навіть лише за одне: розмаїття смачної та свіжої городини. Наразі у розпалі сезон кабачків. Його плоди – справжня знахідка для тих, хто дотримується здорового харчування. Вони низькокалорійні, багаті на вітаміни В1, В2, С, а ще їх можна вживати як після термічної обробки, так і сирими. І, звісно, з кабачків можна готувати безліч страв, як от солоний пиріг з бринзою за рецептом шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Листкове тісто – 500 г
- Кабачки – 2 шт.
- Моцарела – 200 г
- Бринза – 100 г
- Пармезан – 50 г
- По дрібці солі, чорного перцю та чилі
Приготування:
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- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Розкачуємо тісто та викладаємо його у форму на пергамент.
- Дрібно нарізаємо моцарелу й розкладаємо по всьому тісту.
- Нарізаємо кабачки кружальцями однієї товщини, щоб вони були ледь прозорі. Максимально вкриваємо ними все тісто. Трішки солимо і перчимо.
- Далі посипаємо бринзою та натертим на дрібну тертку пармезаном.
- Ставимо пиріг у розігріту духовку на 30 хвилин, поки тісто не стане коричневим.
- Дістаємо, бризкаємо пахучою олією.
- Подаємо пиріг із нарізаними томатами під біле вино.
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Смачного!