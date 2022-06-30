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Їжа

Літній пиріг з кабачками та бринзою

30 Червня 2022, 17:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пирог
Джерело: Depositphotos

Літо можна обожнювати навіть лише за одне: розмаїття смачної та свіжої городини. Наразі у розпалі сезон кабачків. Його плоди – справжня знахідка для тих, хто дотримується здорового харчування. Вони низькокалорійні, багаті на вітаміни В1, В2, С, а ще їх можна вживати як після термічної обробки, так і сирими. І, звісно, з кабачків можна готувати безліч страв, як от солоний пиріг з бринзою за рецептом шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

  • Листкове тісто – 500 г
  • Кабачки – 2 шт.
  • Моцарела – 200 г
  • Бринза – 100 г
  • Пармезан – 50 г
  • По дрібці солі, чорного перцю та чилі

Приготування:

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  1. Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  2. Розкачуємо тісто та викладаємо його у форму на пергамент.
  3. Дрібно нарізаємо моцарелу й розкладаємо по всьому тісту.
  4. Нарізаємо кабачки кружальцями однієї товщини, щоб вони були ледь прозорі. Максимально вкриваємо ними все тісто. Трішки солимо і перчимо.
  5. Далі посипаємо бринзою та натертим на дрібну тертку пармезаном.
  6. Ставимо пиріг у розігріту духовку на 30 хвилин, поки тісто не стане коричневим.
  7. Дістаємо, бризкаємо пахучою олією.
  8. Подаємо пиріг із нарізаними томатами під біле вино.
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Смачного!

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