Візьміть кабачок, моркву та солодкий перець, добре вимийте овочі, висушіть паперовим рушником, а після зробіть кілька проколів дерев’яною шпажкою.

Зараз дивляться

Посоліть і полийте соняшниковою олією. Овочі загорніть у фольгу й поставте в духовку запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Коли овочі запеклися, дістаньте з духовки і остудіть, а потім почистіть від шкурок моркву й солодкий перець.

Моркву, солодкий перець і кабачок наріжте шматками і перекладіть в чашу блендера, додайте часник й ріпчасту цибулю. Перебийте всі інгредієнти до стану пюре.

Заправте олією, посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте овочеву ікру охолодженою.

Джерело: Євген Клопотенко