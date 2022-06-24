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Їжа

Літня страва: ікра із запечених овочів

24 Червня 2022, 20:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ікра овочева
Джерело: Depositphotos

Ікра з запечених овочів – це неймовірно смачна закуска Готується легко і швидко. Овочі для ікри можна взяти будь-які. Додати до них гриби або кабачок.  Орієнтуйтеся на свої смакові уподобання.

Інгредієнти

Візьміть кабачок, моркву та солодкий перець, добре вимийте овочі, висушіть паперовим рушником, а після зробіть кілька проколів дерев’яною шпажкою.

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Посоліть і полийте соняшниковою олією. Овочі загорніть у фольгу й поставте в духовку запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Коли овочі запеклися, дістаньте з духовки і остудіть, а потім почистіть від шкурок моркву й солодкий перець.

Моркву, солодкий перець і кабачок наріжте шматками і перекладіть в чашу блендера, додайте часник й ріпчасту цибулю. Перебийте всі інгредієнти до стану пюре.

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Заправте олією, посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте овочеву ікру охолодженою.

Джерело: Євген Клопотенко

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