Ікра з запечених овочів – це неймовірно смачна закуска Готується легко і швидко. Овочі для ікри можна взяти будь-які. Додати до них гриби або кабачок. Орієнтуйтеся на свої смакові уподобання.
Інгредієнти
Візьміть кабачок, моркву та солодкий перець, добре вимийте овочі, висушіть паперовим рушником, а після зробіть кілька проколів дерев’яною шпажкою.
Посоліть і полийте соняшниковою олією. Овочі загорніть у фольгу й поставте в духовку запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Коли овочі запеклися, дістаньте з духовки і остудіть, а потім почистіть від шкурок моркву й солодкий перець.
Моркву, солодкий перець і кабачок наріжте шматками і перекладіть в чашу блендера, додайте часник й ріпчасту цибулю. Перебийте всі інгредієнти до стану пюре.
Заправте олією, посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте овочеву ікру охолодженою.
Джерело: Євген Клопотенко