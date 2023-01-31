Фахівці популярної платформи доказової медицини Бережи себе розповіли, як ефективно захистити шкіру обличчя і тіла в зимові дні.

– Зима – складний період не тільки для настрою, але й для шкіри. Однак з правильним доглядом і психіка, і шкіра переживуть цей період безпечно, – впевнені експерти.

Чистка обличчя: що це за процедура і кому вона потрібна

Причини реакції шкіри на холод:

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підвищена чутливість до холоду;

різкі перепади температури, коли ми переходимо з приміщення на вулицю і навпаки;

сухе повітря в приміщенні через обігрівач і .

Як пояснюють в Центрі громадського здоров’я, взимку, коли температура повітря і рівень вологості різко падають, можуть з’являтися ознаки і симптоми ксерозу – сухої шкіри.

А саме:

відчуття, ніби шкіра стягнута, особливо після душу, купання або плавання;

шкіра груба на дотик;

свербіж;

лущення шкіри;

з’являються тріщини, які можуть кровоточити;

почервоніння.

За словами фахівців, якщо за сухою шкірою не доглядати, це може призвести до атопічного дерматиту (екземи) або інфекцій. Коли суха шкіра тріскається, бактерії можуть проникати в рану і викликати запалення.

Очищення обличчя

Вибирайте засоби, які промарковані як зволожуючі або м’які. Уникайте косметики, що містить спирт. Це пересушує шкіру.

Очищення тіла

Тіло також потребує ретельного догляду. Шукайте засоби у формі крем-гелів і мусів. Чим більш кремоподібну консистенцію має засіб, тим краще. Бажано вибирати продукти без ароматизаторів (з маркуванням “fragrance free”).

Якщо у вас екзема, то шукайте серед інгредієнтів вазелін, масло ши, силікон. Також корисні можуть бути мінеральні масла і ланолін.

Зволоження для обличчя

Перш за все, догляд залежить від стану та типу вашої шкіри. Також слід врахувати, що не всі золожувальні засоби для обличчя підходять для використання взимку.

За рекомендаціями Американської академії дерматології (AAD), слід звернути увагу на масло жожоба в інгредієнтах і молочну кислоту. Якщо у вас є сумніви, чи підходить вам той чи інший інгредієнт в косметичному засобі, слід проконсультуватися у дерматолога.

Зволоження для тіла

Дерматологи рекомендують вибирати засоби в тюбиках, а не в пляшечках. Такі креми мають більш щільну структуру і краще зволожують.

На зимовий період слід утриматися або зменшити обсяг використання косметичних засобів з гліколевої і саліцилової кислотами, а також ретинолом.

Крем від сонця

Незважаючи на зимову погоду, захист від сонця не скасовується. Переконайтеся, що ви використовуєте захист від сонця з SPF не нижче 30.

Обов’язково звертайтеся до лікаря, якщо:

стан вашої шкіри не покращується, навіть якщо ви доглядаєте за нею;

сухість шкіри викликає почервоніння;

свербіж і сухість шкіри заважають вам спати;

у вас є відкриті виразки або інфекції через подряпини;

великі ділянки шкіри відшаровуються або лущаться.

І пам’ятайте: більшість випадків сухості шкіри можуть бути скориговані правильним домашнім доглядом.

Джерело: Бережи себе