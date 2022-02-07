Дослідження американських вчених показало, що збільшення фізичної активності лише на 10 хвилин на день людей віком від 40 до 85 років могло б врятувати більше 110 тис. життів в США на рік.

– Наші прогнози засновані на додаткових 10 хвилинах фізичної активності від помірної до високої, – сказав провідний дослідник з відділення метаболічної епідеміології Національного інституту раку США Педро Сен-Моріс.

У ході наукової роботи вчені проаналізували дані більш ніж 4 800 людей середнього та похилого віку, які брали участь у державному дослідженні здоров’я та харчування в період з 2003 по 2006 роки.

Протягом семи днів учасники носили монітори для запису своєї активності. Потім дослідники вивчили загальнонаціональні дані про смертність, щоб дізнатися, скільки людей померло до кінця 2015 року.

З’ясувалося, що додавання 10 хвилин вправ знизило ризик смерті учасників за цей період на 7%; 20 додаткових хвилин знизили ризик на 13%; Додаткові півгодини активності від помірної до високої знижують ризик смерті на 17%.

Іншими словами, додаткові 20 хвилин вправ можуть запобігти майже 210 тис. смертей на рік, а додаткові 30 хвилин можуть запобігти понад 270 тис. смертей, кажуть автори дослідження.

Рекомендації уряду США щодо фізичної активності для американців

не менше 150 хвилин на тиждень аеробних вправ середньої інтенсивності; 75 хвилин енергійної аеробіки; або їх комбінація, розподілена протягом тижня

силові вправи середньої та високої інтенсивності (такі як опір або обтяження) не менше двох днів на тиждень

менше часу сидячи, навіть легка активність може компенсувати деякі ризики сидячого способу життя

бути активним не менше 300 хвилин (5 годин) на тиждень

поступове збільшення кількості та інтенсивності активності з плином часу.

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марш на місці під час перегляду телевізора

більш часті підйоми по сходах.

За оцінками Центру з контролю та профілактики захворювань США, більше 60% дорослих американців не отримують рекомендованого обсягу активності. І приблизно чверть взагалі не активні.