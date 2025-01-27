Однією з найбільших переваг мафінів є легкість приготування. Рецепт не передбачає великої кількості складників, а випікання займає мінімум часу та зусиль. Це робить мафіни ідеальним вибором для тих, хто цінує швидкість і смачність.
Яка різниця між мафінами, кексами, капкейками
Мафіни, порівняно з кексами, мають більш пористу, повітряну та м’яку текстуру. А от кекси – більш густу та щільну.
Випечені капкейки дуже схожі на мафіни та завжди вкриті кремом або глазур’ю. Тісто для мафінів і капкейків збивають не так інтенсивно, як під час приготування кексів.
Як приготувати мафіни
Готуємо мафіни за класичним рецептом. За бажання у тісто можна додавати горіхи, сухофрукти, цукати та ягоди до смаку.
Інгредієнти:
- вершкове масло – 50 г
- борошно – 220 г
- цукор – 100 г
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- розпушувач – 2 ч. л.
- сіль – дрібка
- яйце – 1 шт.
- молоко – 200 мл
Приготування:
- Вершкове масло розтоплюємо й охолоджуємо до кімнатної температури.
- Борошно змішуємо з цукром, ванільним цукром, розпушувачем і сіллю.
- Яйця перемішуємо з молоком.
- До борошняної суміші додаємо вершкове масло та збиті з молоком яйця.
- Отриману масу перемішуємо. Збивати не можна!
- У формочки для випікання вкладаємо паперові формочки і виливаємо тісто.
- Ставимо у духовку і випікаємо за 190°С близько 20 хвилин. Час випікання залежить від розміру формочок.
- Готову випічку охолоджуємо, прикрашаємо та насолоджуємося смаком і ароматом.
Як приготувати мафіни, ми вже знаємо. Отже, не соромимося експериментувати з інгредієнтами та нумо створювати власні кондитерські шедеври. Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.