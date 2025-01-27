Однією з найбільших переваг мафінів є легкість приготування. Рецепт не передбачає великої кількості складників, а випікання займає мінімум часу та зусиль. Це робить мафіни ідеальним вибором для тих, хто цінує швидкість і смачність.

Яка різниця між мафінами, кексами, капкейками

Мафіни, порівняно з кексами, мають більш пористу, повітряну та м’яку текстуру. А от кекси – більш густу та щільну.

Випечені капкейки дуже схожі на мафіни та завжди вкриті кремом або глазур’ю. Тісто для мафінів і капкейків збивають не так інтенсивно, як під час приготування кексів.

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Як приготувати мафіни

Готуємо мафіни за класичним рецептом. За бажання у тісто можна додавати горіхи, сухофрукти, цукати та ягоди до смаку.

Інгредієнти:

вершкове масло – 50 г

борошно – 220 г

цукор – 100 г

ванільний цукор – 1 ч. л.

розпушувач – 2 ч. л.

сіль – дрібка

яйце – 1 шт.

молоко – 200 мл

Приготування:

Вершкове масло розтоплюємо й охолоджуємо до кімнатної температури. Борошно змішуємо з цукром, ванільним цукром, розпушувачем і сіллю. Яйця перемішуємо з молоком. До борошняної суміші додаємо вершкове масло та збиті з молоком яйця. Отриману масу перемішуємо. Збивати не можна! У формочки для випікання вкладаємо паперові формочки і виливаємо тісто. Ставимо у духовку і випікаємо за 190°С близько 20 хвилин. Час випікання залежить від розміру формочок. Готову випічку охолоджуємо, прикрашаємо та насолоджуємося смаком і ароматом.

Як приготувати мафіни, ми вже знаємо. Отже, не соромимося експериментувати з інгредієнтами та нумо створювати власні кондитерські шедеври. Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.