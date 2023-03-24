42-річний житель Індонезії раптово втратив свідомість під час сексу зі своєю дружиною, після чого його знудило, і він відчув слабкість у правій стороні тіла. Медики діагностували розрив аневризми головного мозку, який спровокував черепно-мозкову травму.

Як стало відомо, через три години чоловік звернувся за допомогою медиків і переніс серію судом усього тіла по дорозі в лікарню.

Лікарі, виявили у пацієнта аневризму – випинання стінки кровоносної судини в головному мозку.

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Під час сексу аневризма розірвалася і спричинила гостру субдуральну гематому (ГСГ) – важку травму мозку, за якої кров накопичується між черепом і поверхнею мозку.

Лікарі не пояснили, що раптом стало причиною розриву аневризми. Але напружені фізичні вправи, які викликають задишку і почастішання пульсу, часто є пусковим механізмом.

Дослідження показали, що дві третини тих, хто страждає на ГСГ, виживають. Однак у половини тих, хто вижив, залишаються серйозні пошкодження мозку та інвалідність.

Результати медогляду показали, що у чоловіка був небезпечно високий кров’яний тиск – 183/105 мм рт.

Він також набрав 6 із 15 за міжнародно визнаною шкалою коми Глазго – для оцінки його очних, словесних і рухових реакцій, що свідчить про те, що його черепно-мозкова травма була серйозною.

Медики дали чоловікові протисудомний препарат фенітоїн, який часто використовується для лікування нападів епілепсії. А через тиждень зробили операцію з відновлення розірваної аневризми і зняття набряку й тиску на мозок.

Після такого лікування чоловік відновив здатність використовувати правою стороною тіла. Однак у нього залишилося постійне пошкодження окорухового нерва в лівому оці, який контролює рух очних м’язів, звуження зіниці та допомагає сфокусувати погляд.